Patnos’ta mevsimin ilk karı yağdı

Patnos sabah saatlerinde beyaz örtüyle uyandı; yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı ilçe merkezine kadar indi.Ağrı’nın Patnos ilçesi sabah saatlerinde kar sürpriziyle uyandı.

Patnos sabah saatlerinde beyaz örtüyle uyandı; yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı ilçe merkezine kadar indi.

Ağrı’nın Patnos ilçesi sabah saatlerinde kar sürpriziyle uyandı. Gece boyunca etkisini artıran soğuk hava, yüksek kesimlerde başlayan kar yağışını ilçe merkezine kadar taşıdı.

Sabahın erken saatlerinde beyaza bürünen ilçe merkezinde vatandaşlar, mevsimin ilk karının şaşkınlığıyla sevincini bir arada yaşadı. Araçların üzerinde ve çatıların üstünde biriken kar, yaklaşan kış mevsiminin habercisi oldu.

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Ağrı
