Patnos’ta tarım araçları sürücülerine bilgilendirme semineri

Ağrı’nın Patnos ilçesinde tarım aracı kullanıcıları ve çiftçilere yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

Patnos’ta Trafik Jandarması Timleri tarafından Patnos İlçe Tarım Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen seminerde, katılımcılara genel trafik kuralları, tarım araçlarının kullanım esasları, traktörlerin karıştığı kazalarda alınması gereken önlemler ve ROPS (devrilme koruma sistemi) demiri hakkında detaylı bilgiler verildi.

Seminerin, çiftçilerin tarım araçlarını daha güvenli ve bilinçli şekilde kullanmaları, meydana gelebilecek kazaların önlenmesi ve can güvenliğinin sağlanması açısından önemli bir katkı sunduğu belirtildi.

