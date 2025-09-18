Patnos’ta tarımda yeni dönem

Ağrı İl Tarım Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ve İl Müdür Yardımcısı Rıdvan Alpaslan, yeni göreve başlayan Patnos İlçe Müdürü Faruk Taşdemir’i makamında ziyaret ederek başarılar diledi.

Ziyarette, Taşdemir’e yeni görevinde başarılar temenni edilirken, ilçede tarım ve hayvancılık alanında yürütülecek çalışmalar ile projelerin koordineli şekilde yürütülmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

İl Müdürlüğü yetkilileri, çiftçilere daha etkin hizmet sunulması ve Patnos’ta tarımın geliştirilmesi için iş birliğinin devam edeceğini vurguladı.

(İHA)