Paul Walker’a ait! Sadece 14 adet üretildi: Gelen teklifler 550 bin doları aştı

2013 yılında yaşamını yitiren Hızlı ve Öfkeli serisinin yıldız oyuncusu Paul Walker'a ait spor otomobil açık artırmada satışa çıktı. Sadece 14 adet üretildiği için koleksiyon değeri çok yüksek olan araç için gelen teklifler şimdiden 550 bin doları aştı.

Enes Çırtlık

Amerikalı oyuncu Paul Walker, özellikle Hızlı ve Öfkeli (Fast & Furious) serisinde canlandırdığı Brian O’Conner karakteriyle tanınmıştı. Gerçek hayatta da otomobillere tutkulu olan oyuncu, 2013 yılında bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Paul Walker’a ait! Sadece 14 adet üretildi: Gelen teklifler 550 bin doları aştı 1

PAUL WALKER'IN ARACI AÇIK ARTIRMAYA ÇIKTI

Webtekno'da yer alan habere göre, Paul Walker’a ait 2005 model Ford GT, online açık artırmada satışa çıkarıldı. Nadir “Mark IV Red” rengine ve çizgisiz tasarıma sahip araç, sadece 14 adet üretildiği için koleksiyon değeri çok yüksek.

Paul Walker’a ait! Sadece 14 adet üretildi: Gelen teklifler 550 bin doları aştı 2

Araçta 5.4 litrelik süperşarjlı V8 motor, 550 beygir güç ve 6 ileri manuel şanzıman yer alıyor. Şu ana kadar sadece 5.956 km kullanılmış. Hem orijinal jantları hem de güncel jant setiyle birlikte sunuluyor.

Paul Walker’a ait! Sadece 14 adet üretildi: Gelen teklifler 550 bin doları aştı 3

BEKLENTİ FİYATIN DAHA DA YÜKSELMESİ

Şu anki teklif 550.000 doları aşmış durumda. Paul Walker geçmişi, düşük kilometresi ve özel konfigürasyonu nedeniyle aracın fiyatının daha da artması bekleniyor.

Paul Walker’a ait! Sadece 14 adet üretildi: Gelen teklifler 550 bin doları aştı 4

