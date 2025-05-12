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Oğlunun paylaşımları tepki çekmişti! Erzurum Valisi Çiftçi'den bir garip savunma: Sokak hayvanlarına gösterilen hassasiyet hata yapan bir gence gösterilmedi

Son günlerde sosyal medyada gündem olan konulardan biri de Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlunun yaptığı paylaşımlardı. Çakarlı araç fotoğrafları ve polise yaptığı göndermeyle tepki çeken içerikler nedeniyle Çiftçi'den açıklama geldi. Çiftçi, "Sahipsiz sokak hayvanlarının dahi hakkını-hukukunu savunur görünen mütecaviz ve hadsiz güruhun, aynı hassasiyeti (hata yapmış) bir genç delikanlıdan neden esirgediklerini de aziz milletimizin takdirine bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

Oğlunun paylaşımları tepki çekmişti! Erzurum Valisi Çiftçi'den bir garip savunma: Sokak hayvanlarına gösterilen hassasiyet hata yapan bir gence gösterilmedi
Ufuk Dağ

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi oğlunun çakarlı araç ile yaptığı paylaşımlar sosyal medyada tepki çekmişti. Gündem olan konuyla ilgili, Erzurum Valisi Çiftçi'den açıklama geldi. Uzun bir paylaşım yapan Çiftçi, "Beşer, şaşar' ilkesi gereğince, oğlumun yaptığı bir hatalı paylaşım sebebiyle insanların şahsıma ve aileme eleştiri yöneltmesi, tepki göstermesi anlaşılabilir ve makul karşılanabilir ancak bunun ötesine geçilmesi, hakaret edilmesi, galiz ifadeler kullanılması hukuken sorumluluk doğurur ve bu tür ifadeler kullanan kişiler hakkında yasal haklarımı kullanacağımı ifade etmek isterim" açıklamasında bulundu. Çiftçi ayrıca, 'herkes oğluyla sınanabilir' ifadelerini kullandı.

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Sosyal medya hesaplarından "zaruri açıklama" başlıklı bir paylaşım yapan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"SON DERECE ÜZÜNTÜ DUYUYORUM"

"Birkaç gündür bazı sosyal medya platformlarında ve internet sitelerinde, küçük evladımın yaptığı bir paylaşım üzerinden şahsıma ve aileme yönelik itibarsızlaştırma ve linç kampanyası başlatılmıştır. Öncelikle 18 yaşındaki oğlum A.T'nin yaptığı paylaşımın içeriği hakkında kısaca bilgi vermek isterim. Valiliğimize ait kapalı garajda, çakarlı aracın videosunu çeken oğlum, aracın üzerine polis memuru ikonu koymuş ve karşılıklı bir konuşma metnine yer vermiş ve bu diyaloğu da kendi sosyal medya hesabında paylaşmıştır. Böyle bir hadiseden dolayı evladımın ve şahsımın gündeme gelmesinden, haber olmasından dolayı son derece üzüntü ve hicap duyduğumu belirtmek isterim. Görev yaptığım Erzurum halkından ve aziz milletimizden özür diliyor, onların engin hoşgörüsüne sığınıyorum."

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"YAŞANANLAR İTİBAR SUİKASTİDİR"

Çiftçi, video içeriğine değinerek, "Videoda da açıkça görüleceği üzere, paylaşım tamamen kurgusaldır. Çakarlı aracın trafikte kullanılması, denetim amaçlı polis tarafından durdurulması, evrak istenmesi ve polis memurunun sicil numarasının, evladım tarafından talep edilmesi gerçekte kesinlikle vuku bulmamıştır. Hal böyle iken, sanki hadise gerçekte yaşanmış, resmi çakarlı araç trafikte veya konvoyda kullanılmış, evrak isteyen polis memuru tehdit edilmiş, baskı yapılmış gibi bir algı yaratılması, Çorum Valiliğim döneminde 5 yıl boyunca anma etkinliklerine katıldığım (mazlum, mağdur ve şehit) İskilipli Muhammed Atıf Efendi olayı ile irtibat kurulması ve bunun üzerinden şahsımın, sayın İçişleri Bakanımızın ve hükümetimizin yıpratılmaya çalışılması tamamen art niyetli bir yaklaşımdır, itibar suikastıdır" açıklamasını yaptı.

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YÜRÜYEREK İŞE GİTTİĞİNİ HATIRLATTI

Görev yaptığı yerlerde kamu araçlarının ve imkanlarının kullanılmasında ne kadar titiz olduğunun bilindiğini belirten Çiftçi, çoğu zaman makam aracı kullanmak yerine yürüyerek işe gittiğini ve şehri bu şekilde dolaştığını aktardı. Bu duruma vatandaşların da şahit olduğunu ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"EVLADIM DA OLSA İZİN VERMEM"

"Öte yandan bir kamu görevine atanan kişinin 'makam diyeti' yapmasını, kendisine sunulan ve makama bağlı haklardan veya imkanlardan en asgari düzeyde faydalanması gerektiğini her ortamda savunurken, evladım da olsa kimsenin kamu araçlarını amaç dışı kullanmasına izin vermem veya kamu görevlilerine baskı yapılmasını kabul etmem asla düşünülemez veya iddia edilemez.

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"AİLEME TELKİN ETTİM"

Sahipsiz sokak hayvanlarının dahi hakkını-hukukunu savunur görünen mütecaviz ve hadsiz güruhun, aynı hassasiyeti (hata yapmış) bir genç delikanlıdan neden esirgediklerini de aziz milletimizin takdirine bırakıyorum. Üst düzey kamu görevlilerinin, sürekli olarak halkın gözü önünde bulunanların kendilerine, hal ve hareketlerine, yaşantılarına, aile fertlerine dikkat etmeleri bir mecburiyettir. Yıllarca bu bilinçle kamu görevimi sürdürdüm, aileme, yakınlarıma hep bu hususları telkin ettim."

“HERKES EVLADIYLA SINANABİLİR”

Vali Çiftçi, açıklamasında, "Beşer, şaşar' ilkesi gereğince, oğlumun yaptığı bir hatalı paylaşım sebebiyle insanların şahsıma ve aileme eleştiri yöneltmesi, tepki göstermesi anlaşılabilir ve makul karşılanabilir ancak bunun ötesine geçilmesi, hakaret edilmesi, galiz ifadeler kullanılması hukuken sorumluluk doğurur ve bu tür ifadeler kullanan kişiler hakkında yasal haklarımı kullanacağımı ifade etmek isterim. 'Şüphesiz sizin mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan vesilesidir' ilahi buyruğu gereğince, herkesin benzer durumlarla yüz yüze gelebileceğini, herkesin evladıyla sınanabileceğini hatırlatır, eleştirilerde insaf ve vicdan ölçülerine riayet etmenin doğru bir yaklaşım olduğunu bilgilerinize sunarım. Karar ve takdir milletimizindir" ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Vali Erzurum tepki
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