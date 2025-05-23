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Pazar gününe dikkat! Uzmanlardan 'maske' uyarısı geldi: "Pek çok kişiyi tetikleyebilir"

Uzmanlardan önümüzdeki günlere ilişkin 'polen' uyarısı geldi. Isınan havalar haftaya yeniden yağışlı havaya dönecek ancak özellikle pazar günü için polen alerjisi olanların maske takması önerildi.

Pazar gününe dikkat! Uzmanlardan 'maske' uyarısı geldi: "Pek çok kişiyi tetikleyebilir"
Hazar Gönüllü

Uzmanlar, bahar havası yaşanan günlerde polen alerjisi olan vatandaşların maske takması gerektiği belirtti.

YOĞUN ÇÖL TOZU GELİYOR

Sözcü'de yer alan habere göre; beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulunan uzmanlar havada bulunan polenlerin alerjisi olan pek çok kişiyi de tetikleyebileceğini ifade etti. İstanbul, Marmara, Ege ve İç Anadolu'ya yoğun çöl tozu önümüzdeki hafta giriş yapacak.

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İSTANBUL'DA HAFTA BAŞINDA SAĞANAK VAR

Çorum, Kastamonu, Sinop, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kısa süreli sağanak yağış geçişi bekleniyor. Pazar günü yaşanacak aşırı sıcakların hemen ardından Marmara ve Ege'nin kuzeyinde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

İstanbul yeni haftaya yağmurla giriş yapacak. Kentte önümüzdeki hafta boyunca yağış geçişleri yaşanacak. Sıcaklıklar ise mayıs ortalamasına gerileyecek.

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Anahtar Kelimeler:
polen maske
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