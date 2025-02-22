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  4. Pazartesi günü okullar tatil mi? Vali Davut Gül açıkladı!

Pazartesi günü okullar tatil mi? Vali Davut Gül açıkladı!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
22.02.2025 11:08
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Sibirya'dan gelen soğuk ve kar yağışlı hava İstanbul'da etkili oluyor. Birçok kişinin cevabını merak ettiği soru da pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı konusu. İstanbul Valisi Davut Gül de konuyla ilgili açıklamada bulundu. Vali Gül, pazartesi günü meteorolojik tahminlere göre havanın güzel olmasından kaynaklı olarak eğitimin devam edeceğini açıkladı.

Pazartesi günü okullar tatil mi? Vali Davut Gül açıkladı!

Geçtiğimiz hafta çarşamba gününden beri aralıklı olarak devam eden kar yağışı İstanbul ve birçok ilde etkili olmaya devam ediyor. Yurdun farklı noktalarında eğitime kar molası verilirken pazartesi okulların tatil olup olmayacağı İstanbulluların merak ettiği en önemli konulardan birisi.

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OKULLAR TATİL Mİ? VALİ GÜL AÇIKLADI

Merak edilen soru TV100 yayınında İstanbul Valisi Davut Gül'e yöneltildi. Gül, kararın hava durumuna bağlı olarak verileceğini söyledi.

Vali Gül'ün açıklamaları şöyle:

"Tatil işi benim isteğime bağlı ya da çok keyfi bir durum değil. Hava durumu kötüyse olur ama hava durumu iyiyse tatile gerek yok. Çocuklarımız öğretmenlerini özlemişlerdir, o heyecanla okullarına giderler. Ama gördüğümüz kadarıyla, meteoroloji tahminlerine baktığımız kadarıyla pazartesi hava güzel. İnşallah pazartesi gününden başlayarak okulun artık tadını çıkartacağız"

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