Pazartesiye dikkat! Sabiha Gökçen'de uçuşlar azaltılacak

İstanbul'da yarın kar bekleniyor. Önlemler ise peş peşe duyurulmaya başladı. Yarın etkisini artırması beklenen kar yağışı için Sabiha Gökçen'de uçuşlarda azaltılmaya gidildi.

Ufuk Dağ

Sabiha Gökçen Havalimanı meydan otoritesi HEAŞ, yarın İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş operasyonlarında yüzde 10 oranında kapasite azaltımına gidileceğini duyurdu.

YOLCULUĞA ÇIKACAKLARA UYARI

HEAŞ (Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.) tarafından yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre, İstanbul genelinde 12 Ocak 2026 Pazartesi günü beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda gün boyunca uçuş operasyonlarında yüzde 10 oranında kapasite azaltımına gidilecektir. Yolcularımızın uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri, ilgili hava yolu şirketlerinin resmî internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla takip etmeleri önemle rica olunur" denildi.

Anahtar Kelimeler:
meteoroloji Sabiha Gökçen
