PC’niz hazır mı? Battlefield 6’nın sistem gereksinimleri belli oldu! İşte oyunu çalıştırmak için gerekenler

Oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından biri olan Battlefield 6, nihayet sistem gereksinimlerini açıkladı. Serinin yeni oyunu, sistem gereksinimleri ile bazı sistemleri zorlayacak gibi görünüyor. İşte Battlefield 6’nın minimum, önerilen ve ultra sistem gereksinimleri...

BATTLEFIELD 6 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ BELLİ OLDU

Battlefield 6 için resmi sistem gereksinimleri açıklandı. Hem minimum hem de ultra ayarlarda oyunu çalıştırmak isteyen oyuncular için detaylı donanım listesi paylaşıldı.

BATTLEFIELD 6 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Battlefield 6’yı en düşük ayarlarda oynamak isteyen oyuncuların en az NVIDIA GeForce RTX 2060, AMD Radeon RX 5600 XT veya Intel Arc A380 ekran kartına sahip olması gerekiyor. Bu ayarlarda oyun 1080p çözünürlükte 30 FPS hızında, düşük grafik ayarlarıyla çalışacak. İşlemci tarafında ise Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 5 2600 öneriliyor. Ayrıca 16 GB RAM (Çift kanal, 2133 MHz), Windows 10, DirectX 12 desteği ve 55 GB depolama alanı gerekiyor.

ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Daha yüksek performans isteyenler için Battlefield 6, iki farklı önerilen seviye sunuyor:

Balanced (1440p @60 FPS / Yüksek Ayarlar): NVIDIA RTX 3060 Ti, AMD RX 6700 XT veya Intel Arc B580, Intel Core i7-10700 veya AMD Ryzen 7 3700X, 8 GB video belleği, 16 GB RAM (Çift kanal, 3200 MHz) ve 64-bit Windows 11 gerekiyor.

Performance (1080p @80 FPS+ / Düşük Ayarlar): Aynı donanım sınıfı bu ayarda daha yüksek FPS elde etmek için kullanılabiliyor.

Her iki seviye için depolama gereksinimi de 90 GB SSD olarak belirtilmiş.

ULTRA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

En üst seviyede Battlefield 6 deneyimi yaşamak isteyen oyuncular için oldukça güçlü donanımlar şart:

Balanced (4K @60 FPS / Ultra Ayarlar): NVIDIA RTX 4080 veya AMD RX 7900 XTX ekran kartı, 16 GB video belleği, Intel Core i9-12900K veya AMD Ryzen 7 7800X3D işlemci gerekiyor.

Performance (1440p @144 FPS / Yüksek Ayarlar): Aynı donanımlar bu modda da yüksek kare hızına imkan veriyor.

Bu ayarlarda en az 32 GB RAM (Çift kanal, 4800 MHz) ve 90 GB SSD depolama alanı gerekiyor.

Tüm sistem gereksinimleri ise şöyle:

Battlefield 6, yüksek performans isteyen bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle ultra ayarlarda oynamak isteyen oyuncuların en güncel ekran kartlarına ve güçlü işlemcilere sahip olması gerekiyor. Oyun, orta seviyede ise RTX 3060 Ti gibi günümüzde yaygın ekran kartlarıyla da akıcı bir deneyim sunabilecek.