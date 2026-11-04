Pegasus Havayolları ‘Veriler çalındı’ iddiasını yalanladı

Pegasus Havayolları, kamuoyuna yansıyan müşteri verilerinin çalındığına yönelik iddialar hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada iddialar kesin bir dille reddedildi.

PEGASUS'TAN ‘VERİLER ÇALINDI’ İDDİASINI YANIT

Konuyla ilgili olarak havayolu şirketinden yapılan açıklamada, "Basında ve sosyal medyada şirketimizin bilgi sistemlerine ilişkin yer alan kamuoyunu yanıltıcı olarak gördüğümüz iddialarla ilgili açıklama zorunluluğu doğmuştur. Şirket içi destek süreçlerinde kullandığımız sistemlere bağlı olarak tespit edilen güvenlik açığı şirketimizce giderilmiştir.

KESİN BİR DİLLE REDDEDİLDİ

Söz konusu sistemler, şirket içi uygulama geliştirme çalışmalarına hizmet etmektedir ve kritik operasyonel sistemlerimiz arasında değildir. Misafir veri tabanları bu sistemlerde yer almamaktadır ve söz konusu sistemler uçuş operasyonlarımızın yürütülmesinde kullanılmamaktadır. Bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunması konularındaki çalışmalarımız ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ve standartlar çerçevesinde yürütülmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır