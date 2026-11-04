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Trump'ın seçim yenilgisi sonrası Beyaz Saray'dan dikkat çeken paylaşım

ABD Kongresi üyelerinin yeniden belirlendiği ara seçimlerde, Demokratların 100 sandalyeli Senato’daki sandalye sayısı 54’e, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’ndeki sandalye sayısı ise 228’e yükseldi. Cumhuriyetçilerin çoğunluğu kaybetmesiyle birlikte ABD Başkanı Trump da ağır bir yenilgi aldı. Seçim sonuçlarının ardından Beyaz Saray’dan ise dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı geldi.

Trump'ın seçim yenilgisi sonrası Beyaz Saray'dan dikkat çeken paylaşım

ABD Kongre ara seçimlerinde Demokratların, resmi olmayan sonuçlara göre Senatoda 54, Temsilciler Meclisinde ise 228 sandalyeye ulaşarak her iki kanatta çoğunluğu elde etmesiyle Trump ağır bir hezimet yaşadı.
Trump ın seçim yenilgisi sonrası Beyaz Saray dan dikkat çeken paylaşım 1
ABD’li kaynaklara göre, Başkan Donald Trump'ın görev süresinin ikinci yarısında daha önce Cumhuriyetçilerin kazandığı bazı kritik bölgelerde üstünlük sağlayan Demokratların 100 sandalyeli Senato’daki sandalye sayısı 54’e yükseldi. Cumhuriyetçiler ise şu anda 44 sandalyeye sahip. Sayımların devam ettiği Alaska ve Mississippi eyaletlerinde henüz resmi bir kazanan açıklanmadı.

Trump ın seçim yenilgisi sonrası Beyaz Saray dan dikkat çeken paylaşım 2

SANDALYE SAYILARI 139'DA KALDI

Öte yandan 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nde de an itibariyle Demokratların sandalye sayısı 228’e yükselirken, Cumhuriyetçilerin sandalye sayısı 139’da kaldı. ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmek için 218 sandalye gerekiyor. Senato'da ise 100 sandalyenin 51'ine sahip olan parti çoğunluğu sağlıyor. Oy sayımının tamamlanmasıyla yeni sandalye dağılımının kesinleşmesi bekleniyor.

Trump ın seçim yenilgisi sonrası Beyaz Saray dan dikkat çeken paylaşım 3

"TRUMP HALA SİZİN BAŞKANINIZ"

Seçim sonuçlarının ardından Beyaz Saray’dan dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı geldi. Trump’ın ellerini masaya dayadığı bir fotoğraf paylaşılarak altına "Trump hâlâ sizin başkanınız" notu düşüldü.

Trump ın seçim yenilgisi sonrası Beyaz Saray dan dikkat çeken paylaşım 4

YENİ DÖNEM OCAK 2027'DE BAŞLAYACAK

Demokratların Senato'da çoğunluğu ele geçirmesiyle Kongre'nin üst kanadındaki kontrol Cumhuriyetçilerden Demokratlara geçecek. Temsilciler Meclisi'nde ise Demokratların sandalye kazanımları devam ederken, çoğunluğun hangi partide olacağı kalan seçim bölgelerindeki sonuçlarla netleşecek. Yeni seçilen Kongre üyeleri 3 Ocak 2027 tarihinde göreve başlayacak. Kongre'deki yeni siyasi dağılım, ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresinin kalan iki yılında yasa teklifleri, federal bütçe görüşmeleri ve yönetimin Kongre ile ilişkilerinde belirleyici olacak.

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Anahtar Kelimeler:
seçim Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
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