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Pehlivanköy’de kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine uçtu

Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesine bağlı Kuştepe köyünde yoldan çıkan otomobil, bir evin bahçesine girerek ters devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Pehlivanköy’de kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine uçtu

Kaza, Kuştepe köyünde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil, yol kenarındaki bir evin bahçesine girerek ağaçların arasında ters şekilde durdu. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü B.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ters dönen otomobilde hasar meydana gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Kırklareli
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