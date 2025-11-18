Pek çok internet sitesinde erişim problemi! Cloudflare'dan açıklama geldi: Başta X (eski adıyla Twitter) olmak üzere...

Bugün öğle saatlerinde Türkiye’den gelen çok sayıda kullanıcı, X uygulamasına giriş yapmaya çalışırken “Internal server error – Error code 500” uyarısıyla karşılaştı. Sorunun kaynağı üzerine çeşitli teoriler ortaya atıldı.

CLOUDFLARE AÇIKLAMA YAPTI

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, X’in de altyapısında yer alan Cloudflare’ın bazı müşterileri etkileyen bir sorun tespit ettiği ve incelemelerin devam ettiği belirtildi. Detayların daha sonra paylaşılacağı ifade edildi.

TÜRKİYE’DE DE GENİŞ KAPSAMLI ERİŞİM PROBLEMİ

Bugün yalnızca X’te değil, bazı internet sitelerinde de erişim sıkıntıları yaşandı. Kullanıcılar sosyal medyada sayfa açma, görüntüleme ve mesajlaşma gibi işlemlerde aksaklık olduğunu aktardı.