HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Pek çok internet sitesinde erişim problemi! Cloudflare'dan açıklama geldi: Başta X (eski adıyla Twitter) olmak üzere...

Türkiye genelinde sosyal medya ve internet sitelerine erişimde yaşanan kesintiler, özellikle X kullanıcılarının yoğun şikâyetleriyle gündeme oturdu. Yaşanan problemin Cloudflare kaynaklı altyapı problemi olabileceği belirtilirken, sorunun sadece X'te değil Spotify ve YouTube gibi diğer sitelerde de yaşandığı kullanıcılar tarafından dile getirildi. Sayfa yenileme ve içerik görüntüleme sorunları zaman zaman yaşanmaya devam ediyor.

Pek çok internet sitesinde erişim problemi! Cloudflare'dan açıklama geldi: Başta X (eski adıyla Twitter) olmak üzere...
Çiğdem Sevinç

Bugün öğle saatlerinde Türkiye’den gelen çok sayıda kullanıcı, X uygulamasına giriş yapmaya çalışırken “Internal server error – Error code 500” uyarısıyla karşılaştı. Sorunun kaynağı üzerine çeşitli teoriler ortaya atıldı.

Pek çok internet sitesinde erişim problemi! Cloudflare dan açıklama geldi: Başta X (eski adıyla Twitter) olmak üzere... 1

CLOUDFLARE AÇIKLAMA YAPTI

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, X’in de altyapısında yer alan Cloudflare’ın bazı müşterileri etkileyen bir sorun tespit ettiği ve incelemelerin devam ettiği belirtildi. Detayların daha sonra paylaşılacağı ifade edildi.

Pek çok internet sitesinde erişim problemi! Cloudflare dan açıklama geldi: Başta X (eski adıyla Twitter) olmak üzere... 2

TÜRKİYE’DE DE GENİŞ KAPSAMLI ERİŞİM PROBLEMİ

Bugün yalnızca X’te değil, bazı internet sitelerinde de erişim sıkıntıları yaşandı. Kullanıcılar sosyal medyada sayfa açma, görüntüleme ve mesajlaşma gibi işlemlerde aksaklık olduğunu aktardı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İBB Meclisinde 19 ilçenin 2026 yılı bütçesi onaylandıİBB Meclisinde 19 ilçenin 2026 yılı bütçesi onaylandı
Bafra’da otomobil kanala uçtu: 1 yaralıBafra’da otomobil kanala uçtu: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Twitter 14 mayıs Twitter erişim engellenmesi olacak mı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akılalmaz olay! 15 yaşındaki çocuğun iç organları zarar gördü, yaşam mücadelesi veriyor

Akılalmaz olay! 15 yaşındaki çocuğun iç organları zarar gördü, yaşam mücadelesi veriyor

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti!

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.