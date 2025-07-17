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Pelitözü Gölet'ini kuraklık vurdu, sular 50 metre çekildi

Bilecik'e hafta sonları binlerce kişinin piknik ve yürüyüş için geldiği Pelitözü Göleti'nin suları yaklaşık 50 metre çekildi.

Pelitözü Gölet'ini kuraklık vurdu, sular 50 metre çekildi

Bilecik kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta Pelitözü Gölet'inde sular yağış azlığı nedeniyle yaşanan kuraklık sonrası kıyıdan 50 metre çekildiği görüldü. Pelitözü Göleti'ne her gün geldiği anlatan Kerim Çelikbilek "Ben doğdum doğalı Bilecik'te yaşıyorum, hemen her gün Bilecik Pelitözü Gölet'ini geliyorum. Ama ilk defa bu sene bu kadar çekildiğini fark ettik. Göldeki çekilmelerin nedenleri olarak iklimsel değişiklikler ve yağışların azlığı dolayı olduğunu düşünüyorum" dedi. Öte yandan florası zengin olan, etrafı çam ağaçlarıyla kaplı gölet, yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra piknik alanlarıyla da özellikle yaz aylarında binlerce kişiyi ağırlıyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik kuraklık
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