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  4. Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu! MSB duyurdu

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu! MSB duyurdu

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
05.02.2025 20:33
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Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit oldu.

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu! MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, arama tarama faaliyetleri esnasında teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada kahraman Piyade Komando binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit oldu.

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MSB'den yapılan açıklamada "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bugün, arama tarama faaliyetleri esnasında BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit olmuştur." ifadeleri yer aldı. Acı haber şehidin Efeler ilçesindeki ailesine Aydın Valisi Mehmet Yüce tarafından verildi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin naaşı, yarın ikindi namazını müteakip Aydın Bey Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığına defnedilecek. Şehidin evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
şehit
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