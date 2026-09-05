Pencereden düştü, hayatını kaybetti!

Şirintepe Mahallesi Örme Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında M.B.A'ya ait evin penceresinden bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, pencereden düşen Veli Köksal'ı (43) Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ağır yaralanan Köksal, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ev sahibi M.B.A'yı gözaltına alan polis ekipleri, olayın ardından kaçtığı öne sürülen M.B.A'nın nişanlısı A.Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır