HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Pendik Marina’da denize düşüp pervaneye takılan adam feci şekilde hayatını kaybetti

Pendik Marina’da 3 kişinin bulunduğu teknede halat kopması sonucu kaza yaşandı. Teknenin aniden durmasıyla dengesini kaybederek denize düşen ve pervaneye takılarak ağır yaralanan M.T. (40), yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tekne kaptanı A.A.K. (41) ise tutuklandı.

Pendik Marina’da denize düşüp pervaneye takılan adam feci şekilde hayatını kaybetti

Olay, 16 Kasım günü Pendik Marina’da meydana geldi. İddiaya göre, M.T. ve beraberindeki iki arkadaşı tekneyle denize açılmak istedi. Bu esnada tekneyi iskeleye bağlayan halat henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı koptu. Hareket halindeki teknenin aniden durmasıyla birlikte M.T., bir anda dengesini kaybederek denize düştü. Düştüğü noktada motorun pervanesine takılan M.T. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan M.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan tekne kaptanı A.A.K. (41), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bahçelievler’de çanta ve telefon çalan şüpheli yakalandıBahçelievler’de çanta ve telefon çalan şüpheli yakalandı
Arnavutköy’de iki kamyon çarpıştı: Sürücü araç içinde sıkıştıArnavutköy’de iki kamyon çarpıştı: Sürücü araç içinde sıkıştı

Anahtar Kelimeler:
Pendik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.