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Pendik’te 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

Pendik D-100 Karayolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Pendik’te 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

Kaza saat 21.45 sıralarında Pendik D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Ankara yönünde seyreden 35 KYA 56 plakalı otomobil, aynı yöndeki 34 ML 9160 plakalı otomobile çarptı.

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KAZA YAPAN İKİ OTOMOBİLE 4 OTOMOBİL ÇARPTI

Kazanın etkisiyle yola savrulan otomobillere, 4 araç daha çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde, araçlarda bulunan 1'i çocuk 5 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekiciler ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Pendik kaza
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