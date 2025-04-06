Pendik'te apartmanın girişindeki zemin kısmen çöktü

Dumlupınar Mahallesi Toros Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın girişindeki zemin henüz belirlenemeyen nedenle kısmen çöktü.

Bölgeye gelen belediye, itfaiye ve polis ekipleri daha önce kentsel dönüşüm kapsamına alındığı öğrenilen binada inceleme yaptı.

Çöken yerin binadan bağımsız olduğu belirlenirken bölgede boşluk oluştu.

Bina sakinlerinden Erdal Soylu, gazetecilere, kahvaltı yaptıktan sonra bir ses duyduğunu ve binanın girişinin yanında bulunan alanın çöktüğünü söyledi.

Çöken yerin altının boş ve binadan bağımsız olduğunu dile getiren Soylu, binada sıkıntı bulunmadığı için herhangi bir tahliye işleminin olmadığını ifade etti. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır