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Pendik'te korkutan yangın! Sabiha Gökçen Havalimanı yakınında yangın çıktı

Pendik'te Sabiha Gökçen Havalimanı yakınındaki bir iş palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 buçuk saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

Pendik'te korkutan yangın! Sabiha Gökçen Havalimanı yakınında yangın çıktı
Begüm Özkaynak

Yangın saat 19.00 sıralarında Ramazanoğlu Mahallesi'ndeki bir palet fabrikasında başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, fabrikanın yanındaki bir evin çatısına da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi.

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Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 buçuk saat süren müdahalesi ile söndürüldü.

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Yangından etkilenen fabrika tamamen kullanılamaz hale gelirken, yanındaki binanın çatısında da hasar oluştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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UÇUŞLAR ETKİLENMEDİ

Yangın nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşların etkilenmediği öğrenildi.

(İHA-DHA)

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yangın Pendik sabiha gökçen havaalanı
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