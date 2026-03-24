Pendik'te otopark tartışması cinayetle bitti: 11 yaşındaki kızının gözü önünde öldürüldü

Olay, dün saat 20.15 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaşadığı binanın otoparkında yer bulamayan Hüseyin Teke, oto galeri sahibi olduğu öğrenilen Seyfettin B.'nin iş yerine ait fazla araçları otoparka park ettiğini fark etti. Bunun üzerine Seyfettin B.'yi telefonla arayan Teke, araçlar nedeniyle kendi otomobilini park edemediğini söyleyerek tepki gösterdi. Telefon görüşmesinin ardından binanın önünde karşılaşan ikili arasında yeniden başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Seyfettin B.'nin silahla ateş açması sonucu Hüseyin Teke, 11 yaşındaki kızının gözü önünde vurularak ağır yaralandı. Yaralanmasına rağmen saldırganın elindeki silahı almaya çalışan Teke, bu sırada silahın ikinci kez ateş almasıyla kalbinden vuruldu. Taraflar arasında yaşanan arbedede Seyfettin B. de hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hüseyin Teke, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Seyfettin B.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'ENİŞTEM OTOPARK KONUSUNU KONUŞMAK İÇİN ARADI'

Yaşanan olayla ilgili konuşan Hüseyin Teke'nin kayınbiraderi Hasan Can Taşçı, “Çok dramatik bir olay. Eniştem, abim otopark kavgası yüzünden öldürüldü. Eniştem evine geliyor, galerici Seyfettin B.'yi otoparktaki arabalar için arıyor. 'Otopark mevzusunu ne yapacağız, arabaları ne zaman çekeceğiz. Bir şey yapalım' diyor. Seyfettin, 'Sen beni bu konudan dolayı arayamazsın' diyerek bir anda fevri çıkış yapıyor. Bu insanlar birbirlerini tanıyorlar, selamlaşıyorlar, konuşuyorlar. Hiç aralarında husumet olacak bir durum da yok. Sonrasında eniştemde diyor ki 'Niye sana bir şey soramıyorum. Bu arabalar ne zaman çekilecek?' diye soruyor. Seyfettin de 'Ya sen kimsin bana bir şey sormazsın' diyor. Sonrasında ne oluyorsa eniştem kapının önüne çıkıyor. Eşine çocuklarına kapıyı açmayın, 'Biz tartışacağız' diyor. O sırada benim 11 yaşındaki yeğenim kapının arasından bakıyor ve olayın tamamını görüyor. Sonrasında uzlaşı sağlanacakken silahlar patlıyor" diye konuştu.

'KALBİNDEN VE KOLLARINDAN VURULDU'

Eniştesinin eve dönerken arkasından vurulduğunu belirten Taşçı, “Eniştem dönüp silahı tutmaya çalışıyor, o arada silah tekrar ateşlenince Seyfettin B. ayağından vuruluyor. Sonra arbede sonucunda eniştem kalbinden 2 kurşun ve kollarından vuruluyor. Ablam bize ulaştı. Önce 112'yi aradı sonra bize haber verdi. Eniştemin ağzından kanlar geliyor. Sonra ablam öldüğünü düşünüyor zaten. Biz hemen geldik. Sonra hastaneye gidince ölüm haberini aldık. Evliydi 2 çocuğu vardı. Bir tanesi 11, biri 4 buçuk yaşında. Perişan oldular. Yetim kaldılar. Sonuna kadar adalete güveniyoruz. Adaletten yanayız. Çünkü biz maganda değiliz. Çocuğunun gözünün önünde oluyor ve çocuğunun orada 'Seyfettin abi bütün otopark senin olsaydı da babamı niye vurdun' diye sitemi oluyor. Seyfettin'in babası Yakup amca gelip hüngür hüngür ağlıyor. Annesi, 'oğlum yapma' diye bağırıyor. Bir insanın neden canına kastedilir. Acımız çok büyük" ifadelerini kullandı. (DHA)

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır