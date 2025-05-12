HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Pendik'te skuter kullanıcısının ölümüne ilişkin tır şoförünün yargılandığı davada mütalaa açıklandı

Celse arasında yapılan itiraz üzerine tahliye edildiği belirtilen sanığın, "taksirle öldürme" suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi

Pendik'te skuter kullanıcısının ölümüne ilişkin tır şoförünün yargılandığı davada mütalaa açıklandı
Çiğdem Sevinç

Pendik'te, skuter kullanıcısı Ecem Sultan Çamlı'nın yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin tutuklu yargılandığı davada itiraz üzerine tahliye edilen tır sürücüsü Hasan Furkan Çolak hakkında mütalaa açıklandı.

Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya maktulün babası müşteki Mahmut Çamlı ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, 18 Mart'taki celsede tutukluluk halinin devamına karar verilen sanığın, avukatının celse arasında yaptığı itiraz üzerine üst mahkemece 22 Nisan'da tahliye edildiği kaydedildi.

Hakim, Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporun mahkemeye ulaştığını bildirdi.

Pendik'te skuter kullanıcısının ölümüne ilişkin tır şoförünün yargılandığı davada mütalaa açıklandı

Buna göre raporda, sanığın asli kusurlu, maktulün ise tali kusurlu olduğu ifade edildi.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, suç tarihinde yönetimindeki tır ile seyir halindeyken skuter kullanıcısına, kural ihlali yaparak çarpan sanığın "taksirle öldürme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan hakim, sanık avukatına esasa ilişkin savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından maktul Ecem Sultan Çamlı'nın babası Mahmut Çamlı, basın mensuplarına açıklama yaptı.

Çamlı, süreç içerisinde gelişen olayların kendilerini yıprattığını belirterek, "Biz özellikle otopsi raporunu incelediğimizde çok zor bir hafta geçirdik. Ecem sadece bizim çocuğumuz değil ülkesine ve vatanına hizmet etmek için kendini yetiştirmiş, ülkenin bir evladıydı. Ecem'in vefatından önce kaleme aldığı projesi kabul edildi ve arkadaşları onun projesini, ismini yaşatmak için canla başla çalışıyorlar. Allah kimsenin başına vermesin. Kolay kabullenilebilir bir durum değil. Bu süreçte birçok talebimiz oldu, bazıları kabul edildi, bazıları reddedildi. Bu hukuksal bir süreç, mahkemenin bugün karar vereceğini umuyorduk. Bir sonraki duruşmada sayın hakim büyük ihtimalle kararını açıklayacaktır." ifadelerini kullandı.

İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 5 Kasım 2024'te sanık Hasan Furkan Çolak'ın bir lojistik şirketine ait tırla seyir halindeyken, aynı şeritte seyreden skuter sürücüsü Ecem Sultan Çamlı'ya tırın sağ ön kısmıyla çarpıp sürüklediği ifade ediliyor.

Sanığın suçlamayı kabul etmediği ancak incelenen kamera görüntüleri üzerine alınan bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu anlatılan iddianamede, hayatını kaybeden kadının ise tali kusurlu görüldüğü belirtiliyor.

İddianamede, sanık Çolak'ın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SON DAKİKA | MHP lideri Bahçeli'den PKK'nın feshi hakkında ilk yorum! "Nihayet tomurcuklar çiçek açtı"SON DAKİKA | MHP lideri Bahçeli'den PKK'nın feshi hakkında ilk yorum! "Nihayet tomurcuklar çiçek açtı"
Merhum ismi iki kez saydı: "Tarihi adımı coşkuyla karşılıyoruz"Merhum ismi iki kez saydı: "Tarihi adımı coşkuyla karşılıyoruz"

Anahtar Kelimeler:
dava
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Fidan'dan PKK'nın kararına "tarihi" yorumu

Bakan Fidan'dan PKK'nın kararına "tarihi" yorumu

MYNET ÖZEL | PKK silah bıraktı uzman isim amaçları sıraladı...

MYNET ÖZEL | PKK silah bıraktı uzman isim amaçları sıraladı...

Hastalığı açıklandı, gösteri ertelendi

Hastalığı açıklandı, gösteri ertelendi

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Kevin De Bruyne imzaya geliyor! Her konuda anlaşma sağladılar

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Kevin De Bruyne imzaya geliyor! Her konuda anlaşma sağladılar

Fenomen kurbanı oldular: "Arabalar altımızdan alındı, hala borç ödüyoruz"

Fenomen kurbanı oldular: "Arabalar altımızdan alındı, hala borç ödüyoruz"

Eski Papa'nın işaret ettiği o ilçe gündem oldu!

Eski Papa'nın işaret ettiği o ilçe gündem oldu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.