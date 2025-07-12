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Pendik’te ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Pendik’te Aydos Ormanı’nda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın söndürme işlemleri çevre ilçelerden gelen hava desteğiyle devam ediliyor.

Pendik’te ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Aydos Ormanı’nda meydana gelen yangın orman yolunda etkili şekilde devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, son olarak Sarıyer’den yangın söndürme helikopterinin bölgeye hava desteğine geldiği aktarıldı. Yangına müdahale çalışmaları sürüyor.

(İHA)

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yangın
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