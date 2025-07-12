Pendik’te ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Pendik’te Aydos Ormanı’nda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın söndürme işlemleri çevre ilçelerden gelen hava desteğiyle devam ediliyor.
12.07.2025 15:50
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Aydos Ormanı’nda meydana gelen yangın orman yolunda etkili şekilde devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, son olarak Sarıyer’den yangın söndürme helikopterinin bölgeye hava desteğine geldiği aktarıldı. Yangına müdahale çalışmaları sürüyor.
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