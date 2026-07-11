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Pendik’te yabancı uyruklu şahıslar arasında kavga kamerada

Pendik’te alkollü oldukları iddia edilen yabancı uyruklu iki şahsın arasındaki tekme, yumruk ve sopalı kavga anları bir cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.Olay, 11 Temmuz saat 04.10 sıralarında Pendik Kavakpınar Mahallesi Sonsuz Sokak’ta meydana geldi.

Pendik’te yabancı uyruklu şahıslar arasında kavga kamerada

Pendik’te alkollü oldukları iddia edilen yabancı uyruklu iki şahsın arasındaki tekme, yumruk ve sopalı kavga anları bir cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Olay, 11 Temmuz saat 04.10 sıralarında Pendik Kavakpınar Mahallesi Sonsuz Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu iki şahıs arasında bilinmeyen bir sebepten sözlü tartışma yaşandı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken şahıslar birbirine tekme, yumruk ve sopayla saldırmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, L.D. ile İ.B. isimli şahıslar hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan çalışmalarda yabancı uyruklu iki şahsın muhtemel alkol etsinde oldukları anlaşılırken, gerekli tahkikatlara başlandığı öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Pendik
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