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Pentagon'da bilgi sızdırmayla ilgili soruşturmada idari izne çıkarılanların sayısı 3 oldu

ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon), Bakan Yardımcısı Steve Feinberg’in özel kalemi Colin Carroll'un, devam eden bir soruşturma nedeniyle zorunlu idari izne çıkarıldığı belirtildi.

Pentagon'da bilgi sızdırmayla ilgili soruşturmada idari izne çıkarılanların sayısı 3 oldu

CNN'e konuşan Pentagon'dan kaynaklara göre, Carroll, bakanlık binasından güvenlik ekibi eşliğinde ayrıldı.

Kaynaklar, Carroll'un zorunlu idari izne çıkarılmasının, son zamanlarda Pentagon'dan sızan haberlerle bağlantılı olarak Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Özel Kalem Müdürü Joe Kasper ile yaşanan anlaşmazlıklarla ilgili olduğunu belirterek, bunu "yönetimle anlaşmazlık yaşayan kişilerin tasfiyesi" olarak niteledi.

Carroll, son bir hafta içinde Pentagon'dan zorunlu idari izne çıkarılan 3. kişi oldu.

Bu hafta Hegseth'in kıdemli danışmanlarından Dan Caldwell ve Özel Kalem Müdür Yardımcısı Darin Selnick'in de bilgi sızdırma iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında zorunlu idari izne çıkarıldığı kaydedilmişti.

Hegseth'in Özel Kalem Müdürü Joe Kasper, 23 Mart'ta, son zamanlarda kurumdan yapılan "yetkisiz açıklamalarla ilgili" kapsamlı soruşturma yapılacağını duyurmuş, soruşturmalarda yasalara uygun şekilde "yalan makinesi"nin de kullanılacağını kaydetmişti.

Kasper, ayrıca yetki sınırını aşarak ifşada bulunduğu tespit edilenlerin cezai kovuşturmaya tabi tutulacağını bildirmişti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Pentagon
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