Personele sinirlendi, "Kullanan zehirlenir" dediği bütün eşyaları sinirlenip yaktı!

Antalya’nın Alanya ilçesinde restoran işletmecisi Ahmet Kara’nın, çalışanları için kiraladığı lojmanda gördüğü manzara pes dedirtti. Personel ayrıldıktan sonra evi kontrol etmeye giden Kara, mobilyadan beyaz eşyaya kadar her şeyin kullanılamaz hale geldiğini görünce öfkelendi ve tüm eşyaları dışarı çıkarıp ateşe verdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde işlettiği restoranda çalışan personelin kalması için kiraladığı lojmanda personel ayrıldıktan sonra gelip evin durumunu ve eşyaları gören patron, evin ve eşyaların kötü kullanılmasına sinirlenip evdeki bütün eşyaları yaktı.

EVİ VE EŞYALARI GÖRÜNCE ŞOK OLDU!

Okurcalar mahallesinde restoran işletmeciliği yapan Ahmet Kara, restoranda çalışan elemanlarının kalabilmesi için bir lojman yaptı.

Her yıl periyodik aralıklarla kırılan ve deforme olan eşyaları değiştiren Ahmet kara, personel ayrıldıktan sonra kontrol etmek için geldiği evi ve eşyaları görünce şok oldu.

"KULLANAN ZEHİRLENİR"

Bozulan ve eskiyen eşyaları değiştirmek için geldiği evde adeta bir harabeyle karşılaşan Ahmet kara, arkadaşlarını da çağırıp mobilyadan beyaz eşyaya bütün eşyaları dışarı çıkartarak ateşe verdi.

Personeli için konforlu bir yaşam alanı oluşturmak isterken yaşadıklarını isyan eden Ahmet Kara " Bir ihtiyaç sahibine bile veremiyorum kullanan zehirlenir" dediği eşyalarla birlikte evi de değiştireceğini gerekirse başlarına bir bekçi dikeceğini söyledi.

250 BİN LİRA MASRAFI ÇIKTI

Evdeki eşyaları daha geçtiğimiz yıl aldığını ve 1 yıl içinde kullanılamaz hale geldiğini söyleyen Ahmet Kara evin yaklaşık 250 bin lira masrafı olduğunu diye getirdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

