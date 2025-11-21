HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Peru’da Yüksek Mahkeme’den eski Başbakan Chavez için yeniden gözaltı kararı

Peru’da Yüksek Mahkeme Hakimi Juan Carlos Checkley, Meksika’nın Lima Büyükelçiliği’nde geçici sığınma altında bulunan eski Peru Başbakanı Betssy Chavez hakkında 5 aylık ihtiyati gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Peru’da Yüksek Mahkeme’den eski Başbakan Chavez için yeniden gözaltı kararı

Peru’da eski Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun darbe teşebbüsüne ortak olmakla suçlanan eski Başbakan Betssy Chavez hakkındaki yargı sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Yüksek Mahkeme Hakimi Juan Carlos Checkley, Meksika’nın Lima Büyükelçiliği’nde geçici sığınma altında bulunan Chavez’in 5 ay süreyle ihtiyati gözaltına alınmasına karar verdi. Mahkeme açıklamasında, kararın 18 Kasım’da verildiği ve Peru polisi ile Interpol’e iletildiği, kamuoyuna bugün duyurulduğu belirtildi.

TUTUKSUZ YARGILANMAK İÇİN SERBEST BIRAKILMIŞTI

Chavez, eski Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo’nun 2022 yılında Peru meclisini feshederek darbe girişiminde bulunmasına ortak olduğu gerekçesiyle 2023 yılında gözaltına alınmış, daha sonra geçtiğimiz Eylül ayında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Chavez ardından Meksika’nın Lima Büyükelçiliği’ne sığınma talebinde bulunmuş ve bu talebi kabul edilmişti.

Peru’da Yüksek Mahkeme’den eski Başbakan Chavez için yeniden gözaltı kararı 1

25 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Bu gelişme üzerine Peru Dışişleri Bakanlığı, Meksika ile bütün diplomatik ilişkilerin kesildiğini açıklamış ve Chavez’e güvenli geçiş izni verilip verilmeyeceğine ilişkin Amerikan Devletleri Örgütü’ne başvuracağını bildirmişti.

Savcılar, yargı süreci devam eden ve Castillo’nun darbe teşebbüsünden habersiz olduğunu öne süren Chavez'in 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istiyor.

(İHA)

21 Kasım 2025
21 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tekirdağ'da iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralıTekirdağ'da iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Piyasa değeri 4 milyon TL olan uyuşturucu ele geçirildiPiyasa değeri 4 milyon TL olan uyuşturucu ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Peru mahkeme hapis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sedat Peker: Katili söyleyene 25 milyon lira vereceğim

Sedat Peker: Katili söyleyene 25 milyon lira vereceğim

Prof. Dr. Sözbilir'den Sındırgı için korkutan açıklama! "İyi bir şey değil, büyük bir deprem olabilir"

Prof. Dr. Sözbilir'den Sındırgı için korkutan açıklama! "İyi bir şey değil, büyük bir deprem olabilir"

Dünya Kupası'ndaki rakibimiz Romanya, maç satmakla suçlanıyor!

Dünya Kupası'ndaki rakibimiz Romanya, maç satmakla suçlanıyor!

Evrim Akın ifşaları bitmiyor! Setteki herkes konuştu! 'Yer yerinden oynar'

Evrim Akın ifşaları bitmiyor! Setteki herkes konuştu! 'Yer yerinden oynar'

Bitcoin'de büyük çöküş, durdurulamıyor!

Bitcoin'de büyük çöküş, durdurulamıyor!

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.