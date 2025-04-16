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Peru'nun eski Devlet Başkanı Humala'nın eşinden Brezilya'ya diplomatik sığınma talebi

Brezilya Dışişleri Bakanlığı, Peru'nun eski Devlet Başkanı Ollanta Humala'nın eşi Nadine Heredia'nın Peru'da hapis cezasına çarptırılmasının ardından diplomatik sığınma talebiyle Brezilya'ya geldiğini açıkladı.

Peru'nun eski Devlet Başkanı Humala'nın eşinden Brezilya'ya diplomatik sığınma talebi

Peru'nun eski Devlet Başkanı Ollanta Humala'nın eşi Nadine Heredia, Peru'daki yolsuzluk soruşturmasında hapis cezasına çarptırılmasının ardından diplomatik sığınma talebiyle Brezilya'ya geldi. Brezilya Dışişleri Bakanlığı, Heredia'nın diplomatik sığınma talebiyle başkent Brasilia'da olduğunu doğruladı. Heredia'nın avukatı Marco Aurelio de Carvalho, müvekkelinin günün ilerleyen saatlerinde Sao Paulo'ya gideceğini aktardı.

Peru'da yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında dün Humala ve Heredia'yı şu anda Novonor olarak bilinen Odebrecht adlı Brezilya merkezli inşaat şirketinden rüşvet aldıkları gerekçesiyle 15'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Heredia'nın üç çocuğundan biriyle birlikte yerel saatle 04.00 civarında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hükümeti tarafından gönderilen bir uçakla Brasilia'ya doğru yola çıktığı aktarıldı. Peru Dışişleri Bakanlığı, iki hükümet arasındaki görüşmelerin ardından Peru hükümetinin Heredia ve oğluna Brezilya'ya güvenli seyahat izni verdiğini duyurdu.

4 DEVLET BAŞKANI YARGILANDI

Peru'da Odebrecht inşaat şirketi ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 78 yaşındaki eski Devlet Başkanı Alejandro Toledo, yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından 20 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

Aynı soruşturmada yargılanan eski Devlet Başkanı Alan Garcia, 2019'da aynı şirkete rüşvet karşılığında ihale vermekle suçlanmış ve hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı. Garcia, polisin evine yaptığı baskın sırasında kendisini başından vurarak intihar etmiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Peru'nun eski devlet başkanları 86 yaşındaki Pedro Pablo Kuczynski ve 62 yaşındaki Humala da Odebrecht inşaat şirketi davasında soruşturmaya dahil edilmişti. Humala, Peru'nun hapse giren ikinci eski devlet başkanı ve Odebrecht'le ilgili davadaki rolü nedeniyle yargılanan dördüncü eski devlet başkanı oldu.

Latin Amerika'nın en büyük yolsuzluk skandallarından birinin merkezinde yer alan inşaat şirketi, 2016'da rüşvet suçlamalarını kabul etmesinin ardından ismini "Novonor" olarak değiştirmişti. Odebrecht'in eski yöneticileri, mahkemede verdikleri ifadede, şirketin yaklaşık 30 yıldır ülkedeki devlet başkanı adaylarının neredeyse tamamına finansman sağladığını itiraf etti. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya Peru
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