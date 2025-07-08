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Perulu hırsızlar İstanbul'da kamerada: Otomobilin camını kırıp içindeki 1,5 milyonu çaldılar!

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Zeytinburnu'nda bankadan para çeken bir kişiyi takip ederek, otomobilin ön koltuğuna bıraktığı ve içinde 1,5 milyon lira olan çantayı çalan Peru uyruklu 3 hırsız polis tarafından Sabiha Gökçen havalimanında düzenlenen operasyonla yakalandı. 3 şüpheli tutuklanırken, otomobilin camını kırıp içindeki çantayı alarak kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Zeytinburnu, Maltepe Mahallesi, Litros Yolu önünde M.P.'nin otomobilin içine bıraktığı 1,5 milyon lira çalındı. M.P. durumu polise bildirerek yardım istedi.

Perulu hırsızlar İstanbul da kamerada: Otomobilin camını kırıp içindeki 1,5 milyonu çaldılar! 1

Emniyette ifade veren mağdur M.P., Bayrampaşa Orta Mahallesi'nde bulunan bir bankadan iş yeri ödemeleri için 1,5 milyon lira çektiğini, otomobilin ön koltuğuna koyarak Zeytinburnu'na geldiğini anlattı.

Perulu hırsızlar İstanbul da kamerada: Otomobilin camını kırıp içindeki 1,5 milyonu çaldılar! 2

Otomobili park ettiği yere geri döndüğünde ön camın kırık olduğunu anlatan M.P. çantanın çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda polis hırsızlık anının güvenlik kameralarına yansıdığını belirledi.

Perulu hırsızlar İstanbul da kamerada: Otomobilin camını kırıp içindeki 1,5 milyonu çaldılar! 3

Görüntülerde bir şüphelinin aracın ön camını kırdığı ardından uzanarak çantayı çaldığı görüldü. 3 kişi olduğu belirlenen şüphelilerin olay yerinden hızla uzaklaştıkları anlar görüntülerde yer aldı.

HAVALİMANINDA YAKALANDILAR

Perulu hırsızlar İstanbul da kamerada: Otomobilin camını kırıp içindeki 1,5 milyonu çaldılar! 4

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını, ardından da kimliklerini belirledi.

Perulu hırsızlar İstanbul da kamerada: Otomobilin camını kırıp içindeki 1,5 milyonu çaldılar! 5

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına çıkmaya hazırlanan Peru uyruklu şüpheliler Torres P.L.H. (70), Wilmer W.G.M. (43) ve Julio A.P.B. (69) Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Perulu hırsızlar İstanbul da kamerada: Otomobilin camını kırıp içindeki 1,5 milyonu çaldılar! 6

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan Peru uyruklu şüpheliler adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Perulu hırsızlar İstanbul da kamerada: Otomobilin camını kırıp içindeki 1,5 milyonu çaldılar! 7

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız Zeytinburnu Peru
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