Pervin Buldan paylaşıp sildi! CHP'yi hedef aldı

Dün gerçekleşen komisyon toplantısının ardından komisyon, İmralı'ya gitme kararı aldı. AK Parti ve MHP'den de katılımcıların İmralı'ya gideceği öğrenilirken CHP ise resti çekerek İmralı'ya gitmeme kararı almıştı. Konuyla ilgili dikkat çeken yeni gelişmeler yaşandı.

DEM PARTİ: "ÜZÜNTÜYLE KARŞILIYORUZ"

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Ne var ki, bazı siyasi çevrelerin bu tarihi adıma mesafeli yaklaşımlarını da üzüntüyle karşıladığımızı belirtmeliyiz. Barış süreçlerinde cesaret ve ileri görüşlülük her zaman takdir edilmeyi hak eder. Tereddütler ve kaçınmalar toplumsal vicdanı yaralar. Demokratik siyasetin gereği, böylesi tarihsel bir süreçte halkların ortak geleceğine dair alınacak kararlarda yan yana durmak, omuz omuza yürümektir" denilmişti.

"ANA MUHALEFET PARTİSİ DEM'DİR"

Öte yandan İmralı heyetinde yer alan DEM Partili Pervin Buldan ise çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Buldan X hesabından "Ana muhalefet partisi DEM Parti'dir. Nokta." ifadelerini kullandı.

Buldan, gündem olan ve bir kesimin tepkisini çeken paylaşımını sildi.