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Peş peşe acı haber: 2 günde 3 can aldı! Tunceli, Çankırı, Tokat...

Havaların ısınmasıyla beraber kene ısırma vakalarında artış yaşanmaya başladı. Elazığ'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 7 çocuk babası 69 yaşındaki Haydar Kemaç, hayatını kaybetti. Elazığ'ın ardından Tokat ve Çankırı'dan da acı haber geldi. Çankırı'da 5 çocuk annesi 42 yaşındaki Fidan Çeküç, Tokat'ta yine 5 çocuk annesi olan 38 yaşındaki Ayşe Ekinci, KKKA nedeniyle hayattan koptu.

Peş peşe acı haber: 2 günde 3 can aldı! Tunceli, Çankırı, Tokat...

Acı haberler peş peşe geldi. İki gün içinde Tunceli, Tokat ve Çankırı'dan toplam üç kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.

TUNCELİ'DE 7 ÇOCUK BABASI VEFAT ETTİ

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Tunceli'nin Pertek ilçesinde önce rahatsızlanan Haydar Kemaç, İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kemaç, KKKA şüphesiyle buradan Tunceli Devlet Hastanesi'ne ardından da Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kemaç, burada sabah satlerinde hayatını kaybetti. Kemaç'ın ölüm nedeninin çıkacak tahlil sonuçlarına göre kesinleşeceği belirtildi. Kemaç'ın cenazesi, yakınlarına teslim edilerek defnedilmek üzere Pertek ilçesine götürüldü.

TOKAT'TAN ACI HABER

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Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 5 çocuk annesi Ayşe Ekinci (38), hayatını kaybetti.

Almus ilçesine bağlı Üçgöl köyü yaylasında yaşayan 5 çocuk annesi Ayşe Ekinci'yi (38), 9 gün önce kene ısırdı. Bir süre sonra rahatsızlanan Ekinci, yakınları tarafından Almus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağırlaşan kadın, daha sonra Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'ne sevk edildi. KKKA hastalığı şüphesiyle yoğun bakıma Ekinci, bu sabah kurtarılamadı.

5 ÇOCUK ANNESİ DE KENEYE YENİK DÜŞTÜ

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Çankırı'nın Bayramören ilçesinde kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan 5 çocuk annesi Fidan Çeküç (42), hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Çakırbağ köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Fidan Çeküç, kene ısırması sonucu 16 Haziran'da yüksek ateş şikayetiyle Kurşunlu Devlet Hastanesi'ne başvurdu. KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan kadın, buradaki tedavisinin ardından 17 Haziran'da Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağırlaşınca 19 Haziran'da Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilen 5 çocuk annesi Çeküç, burada yaşamını yitirdi.

(DHA)

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