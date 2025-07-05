Peş peşe operasyonlar sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama! "Hukuk ya herkes için vardır ya da hiç kimse için yoktur!"

Türkiye güne CHP'li belediyelere yapılan peş peşe operasyonlar ile başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Antalya, Adana ve Adıyaman belediyelerine yapılan operasyonlarda belediye başkanları Muhittin Böcek, Abdurrahman Tutdere ve Zeydan Karalar gözaltına alındı.

"HEDEFTE SADECE MUHALİF BAŞKANLARI MI VAR?”

Son gelişmelerin ardından X (Twitter) sosyal medya platformu üzerinden tepki gösteren Mansur Yavaş, “Bu kirli düzen sadece muhalif başkanları mı hedef alacak?” sözleriyle tepki gösterdi.

İŞTE O PAYLAŞIM:

Sözlerinin devamında Yavaş, "Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere Aziz İhsan Aktaş’ın iftiraları nedeniyle gözaltına alındı. Bu durum hukukun ne yazık ki kimlere nasıl işlediğini bir kez daha göstermiştir.

Madem Aziz İhsan Aktaş herkese para dağıtmış, o zaman bu kirli düzen sadece muhalif başkanları mı hedef alacak? Para verilen AK Partili isimler nerede? Onlar için neden aynı kararlılık gösterilmiyor?

Hukukun siyasete göre eğilip büküldüğü, adaletin bir kesim için uygulanıp bir kesim için görmezden gelindiği bir düzende kimse bizden hukuk devletine güvenmemizi, adalete inanmamızı beklemesin.

Buradan sesleniyoruz: Hukuk ya herkes için vardır ya da hiç kimse için yoktur!

Haksızlığa, hukuksuzluğa, siyasi operasyonlara boyun eğmeyeceğiz." dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere Aziz İhsan Aktaş’ın iftiraları nedeniyle gözaltına alındı. Bu durum

hukukun ne yazık ki kimlere nasıl işlediğini bir kez… — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) July 5, 2025

CHP'DEN TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Cumhuriyet Halk Partisi'nden tepki gösteren tek isim de Yavaş olmadı. CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökhan Günaydın ve Burhanettin Bulut da operasyonlara ilişkin tepkilerini sosyal medya hesaplarından ifade etti.

BULUT, ŞU İFADELERİ KAYDETTİ:

"Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere’nin gözaltına alınması, yargıyı sopa haline getiren iktidarın muhalefete yönelik sistematik ve kirli operasyonlarının yeni bir parçasıdır. Halkın sandıkta açıkça ortaya koyduğu iradeyi hazmedemeyenler, siyasi rakiplerini hukuk eliyle susturmaya, sindirmeye ve itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır. Sandıkta yenemeyince adliye koridorlarına sığınan, yargıyı bir intikam aracı olarak kullanan bu anlayış, ne hukuka ne demokrasiye ne de milletimizin vicdanına sığar. Bu hukuksuzluğa, bu adaletsizliğe, halkın iradesine yapılan bu açık saldırıya asla boyun eğmeyeceğiz."

Bulut bir sonraki paylaşımında ise, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek de gözaltına alındı. Siyasi intikam amacıyla yargıyı sopa yapanların derdi hukuk değil, kendi iktidarlarını korumak. Millet iradesine darbe vuran bu kirli düzene asla boyun eğmeyeceğiz!"

GÜNAYDIN'IN PAYLAŞIMI İSE ŞU ŞEKİLDE:

"Adana ve Adıyaman Belediye başkanlarımız gözaltında. Birisi Adana gibi Başkan, diğeri 6 Şubat depreminde 'unutulan Adıyaman'ın' kahramanı.. Borsayı düşündüğünüz kadar adalet kaygınız olsaydı keşke... Bir milleti böyle teslim alamazsınız, alamayacaksınız"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise operasyonun ardından Halk TV'ye konuştu.

EMİR'İN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞU ŞEKİLDE:

"Ülkede kendisinden başka seçilmiş bırakmamaya and içen bu zihniyet, milletin oyunu değil, sadece sarayın buyruğunu tanıyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’ten bir açıklama geldi.

ÇELİK PAYLAŞIMINDA ŞU İFADELERİ KULLANDI:

"İstanbul'da başlattıkları, 19 Mart'ta Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu zindana attıkları darbe girişimini ülke geneline yaymaya karar verdiler."