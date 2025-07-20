Peş peşe uyarılar gelirken... Düğün konvoyundaki sorumsuzluk yüzünden çok sayıda ekip sevk edildi

Düzce'de düğün konvoyunda araç üzerinde yakılan meşale, yol kenarındaki çamlığa atıldı. Yangın büyümeden söndürüldü.

DÜĞÜN KONVOYUNUN MEŞALESİ YAKTI

Yangın, kuzey çevre yolu Muncurlu kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bolu'dan Düzce istikametine seyir halinde olan bir düğün konvoyunda yakılan meşaleler, Muncurlu kavşağı mevkisinde söndürülmeden yol kenarına atıldı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Meşaleden çıkan alevler ise bölgede kuru otların olduğu alanda kısa süre içerisinde yangın çıkartıp çam ağaçlarının bulunduğu alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını kısa süre içerisinde söndürüp kontrol altına aldı.

MUHTAR DA İSYAN ETTİ

Bölgede söndürme çalışmalarını takip eden Muncurlu Mahallesi Muhtarı İrfan Yesirci, "Düğün konvoyundaki motosikletli arkadaşlar ellerindeki meşaleleri buraya atmışlar. Ondan kaynaklı çıkan ufak çaplı bir yangın meydana geldi. Bu havada yol kenarına böyle bir şeyin atılmaması gerekir. Gençlerimiz bilinçsiz hareket ediyorlar.

İtfaiye ekiplerimiz de bölgede söndürme çalışmalarına devam ediyor. Bu havalarda bilinçsiz hareketler yapmayalım tehlikeli olabiliyor" dedi.

Yangında yol kenarındaki otluk alan ile birlikte çamlık olan bölgede kısmi yanmalar oluştu.