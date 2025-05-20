Pestisit sağlığı tehdit ediyor! En çok pestisit içeren meyve ve sebzeler açıklandı! Hangi meyve ve sebzeler daha riskli?

ABD merkezli kar amacı gütmeyen The Environmental Working Group (EWG), meyve ve sebzelerde en fazla pestisit bulunan ürünleri sıraladı. Elma, üzüm, çilek ve ıspanak listenin üst sıralarında yer alırken, uzmanlar pestisitlerin insan sağlığına ciddi zararlar verebileceği konusunda uyardı.

ÇİLEKLERDE ELDE EDEN BULGULAR

Araştırmada, çileklerden alınan numunelerde ortalama 7.8 farklı pestisit tespit edildi. Bu pestisitler arasında kanser ve iktidarsızlığa yol açabilen karbendazim ile nörolojik yan etkileri olan bifentrin bulundu. EWG, 46 meyve ve 12 sebze türünü inceleyerek, ABD Tarım Bakanlığı ve Gıda ve İlaç Dairesi’nin on binlerce numunesini analiz etti. Ürünlerin %95’inde en az bir kimyasal izine rastlanırken, 12 üründe toplam 209 farklı pestisit belirlendi.

EN ÇOK BULUNAN KİMYASALLAR VE ZARARLARI

Fludioksonil, piraklostrobin, boskalit ve pirimetanil gibi kimyasallar, meyve ve sebzelerde en sık rastlanan pestisitler arasında. Uzmanlar, bu maddelerin DNA hasarına, kanser riskine ve hormonal bozukluklara neden olabileceğini belirtti. EWG’den Dr. Alexis Temkin, “Tarımda kullanılan kimyasallar hormon sistemini bozabilir” dedi.

ISPANAK VE ELMADAKİ TEHLİKE

Araştırmalara göre, ıspanakta ortalama 7 farklı pestisit bulunurken, bir numunede 19 farklı pestisit tespit edildi. ABD’de ıspanaklarda, Avrupa’da yasaklanan ve sinir sistemine zarar veren permetrin kimyasalı bulundu. Elmalarda ise kan dolaşımı, böbrek ve ciğerlere zarar verebilen difeminalin maddesi saptandı.

ORGANİK ÜRÜN VE TEMİZLİK ÖNERİSİ

EWG uzmanları, organik ürünlerin tercih edilmesini, meyve ve sebzelerin iyice yıkanmasını ve uygun durumlarda kabuklarının soyulmasını önerdi.

EN ÇOK PESTİSİT İÇEREN MEYVE VE SEBZELER

Çilek

Ispanak

Üzüm

Şeftali

Erik

Nektar

Elma

Biber

Kiraz

Böğürtlen

PESTİSİT ORANI DÜŞÜK MEYVE VE SEBZELER

Avokado

Mısır

Ananas

Soğan

Papaya

Bezelye

Kuşkonmaz

Kavun

Kivi

Lahana

Karpuz

Mantar

Mango

Tatlı Patates

Sağlığınızı korumak için organik ürünleri tercih edin ve meyve-sebzeleri tüketmeden önce mutlaka iyice yıkayın!