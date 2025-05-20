HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Pestisit sağlığı tehdit ediyor! En çok pestisit içeren meyve ve sebzeler açıklandı! Hangi meyve ve sebzeler daha riskli?

Bilim insanları, meyve ve sebzelerde bulunan pestisit oranlarını inceledi. Çilek, ıspanak ve üzüm gibi popüler ürünlerde yüksek oranda toksik kimyasal tespit edilirken, uzmanlar bu maddelerin kanser, hormonal bozukluklar ve sinir sistemi hastalıklarına yol açabileceği uyarısında bulundu. En çok pestisit içeren meyve ve sebzeler hangileridir? Daha güvenli alternatifler var mı? Detaylar haberimizde…

Pestisit sağlığı tehdit ediyor! En çok pestisit içeren meyve ve sebzeler açıklandı! Hangi meyve ve sebzeler daha riskli?
Sedef Karatay

ABD merkezli kar amacı gütmeyen The Environmental Working Group (EWG), meyve ve sebzelerde en fazla pestisit bulunan ürünleri sıraladı. Elma, üzüm, çilek ve ıspanak listenin üst sıralarında yer alırken, uzmanlar pestisitlerin insan sağlığına ciddi zararlar verebileceği konusunda uyardı.

1440319

ÇİLEKLERDE ELDE EDEN BULGULAR

Araştırmada, çileklerden alınan numunelerde ortalama 7.8 farklı pestisit tespit edildi. Bu pestisitler arasında kanser ve iktidarsızlığa yol açabilen karbendazim ile nörolojik yan etkileri olan bifentrin bulundu. EWG, 46 meyve ve 12 sebze türünü inceleyerek, ABD Tarım Bakanlığı ve Gıda ve İlaç Dairesi’nin on binlerce numunesini analiz etti. Ürünlerin %95’inde en az bir kimyasal izine rastlanırken, 12 üründe toplam 209 farklı pestisit belirlendi.

thumbs_b_c_1b97e56be8ff2cd1b0a9b6ce701592ea

EN ÇOK BULUNAN KİMYASALLAR VE ZARARLARI

Fludioksonil, piraklostrobin, boskalit ve pirimetanil gibi kimyasallar, meyve ve sebzelerde en sık rastlanan pestisitler arasında. Uzmanlar, bu maddelerin DNA hasarına, kanser riskine ve hormonal bozukluklara neden olabileceğini belirtti. EWG’den Dr. Alexis Temkin, “Tarımda kullanılan kimyasallar hormon sistemini bozabilir” dedi.

ISPANAK VE ELMADAKİ TEHLİKE

Araştırmalara göre, ıspanakta ortalama 7 farklı pestisit bulunurken, bir numunede 19 farklı pestisit tespit edildi. ABD’de ıspanaklarda, Avrupa’da yasaklanan ve sinir sistemine zarar veren permetrin kimyasalı bulundu. Elmalarda ise kan dolaşımı, böbrek ve ciğerlere zarar verebilen difeminalin maddesi saptandı.

thumbs_b_c_098cbd305bc7c67aa2e03666c7fed0b0

ORGANİK ÜRÜN VE TEMİZLİK ÖNERİSİ

EWG uzmanları, organik ürünlerin tercih edilmesini, meyve ve sebzelerin iyice yıkanmasını ve uygun durumlarda kabuklarının soyulmasını önerdi.

EN ÇOK PESTİSİT İÇEREN MEYVE VE SEBZELER

  • Çilek
  • Ispanak
  • Üzüm
  • Şeftali
  • Erik
  • Nektar
  • Elma
  • Biber
  • Kiraz
  • Böğürtlen

thumbs_b_c_c86a840b2ef5680e25bd068350b9a1ae

PESTİSİT ORANI DÜŞÜK MEYVE VE SEBZELER

  • Avokado
  • Mısır
  • Ananas
  • Soğan
  • Papaya
  • Bezelye
  • Kuşkonmaz
  • Kavun
  • Kivi
  • Lahana
  • Karpuz
  • Mantar
  • Mango
  • Tatlı Patates

483721

Sağlığınızı korumak için organik ürünleri tercih edin ve meyve-sebzeleri tüketmeden önce mutlaka iyice yıkayın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gürcistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirildilerGürcistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirildiler
Tokat'ta korkunç cinayet: Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! İfadesi 'pes' dedirtti!Tokat'ta korkunç cinayet: Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! İfadesi 'pes' dedirtti!

Anahtar Kelimeler:
hormonal bozukluk kanser Pestisit bilimsel araştırma meyve ve sebzeler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İBB soruşturması Çeşme'ye uzandı! İşte gözaltına alınan isimler...

İBB soruşturması Çeşme'ye uzandı! İşte gözaltına alınan isimler...

Yüksel Güran'ın son hali! Cezaevindeki görüntüsü ortaya çıktı

Yüksel Güran'ın son hali! Cezaevindeki görüntüsü ortaya çıktı

Fenomen yarışmaya dahil oldu! Son haline yorum yağdı! 'Tanıyamadım'

Fenomen yarışmaya dahil oldu! Son haline yorum yağdı! 'Tanıyamadım'

Erken emeklilik geliyor! 1 milyon kişi yararlanacak

Erken emeklilik geliyor! 1 milyon kişi yararlanacak

Silah bırakma sürecinde Türkiye'nin kırmızı çizgisi! 'Savaş nedeni sayılacak' PKK'dan boşalan bölgeye onlar yerleştirilecek

Silah bırakma sürecinde Türkiye'nin kırmızı çizgisi! 'Savaş nedeni sayılacak' PKK'dan boşalan bölgeye onlar yerleştirilecek

CHP ‘2 milyon kişi’ dedi! AK Parti’ye göre ise rakam çok farklı

CHP ‘2 milyon kişi’ dedi! AK Parti’ye göre ise rakam çok farklı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.