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Pezeşkiyan, ABD'yle sorunu diyalogla çözmek için Hamaney'in hükümete 'bazı yetkiler' verdiğini söyledi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'yle yaşanan savaş riskinin diyalog yoluyla ortadan kaldırılması için ülke lideri Mücteba Hamaney'in hükümete bazı yetkiler verdiğini belirtti.

Pezeşkiyan, ABD'yle sorunu diyalogla çözmek için Hamaney'in hükümete 'bazı yetkiler' verdiğini söyledi

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Pezeşkiyan, "halkın geçim koşullarının iyileştirilmesi" konusunun ele alındığı, valiler ve belediye başkanlarıyla düzenlenen toplantıda konuştu.

Ülkenin karşı karşıya olduğu zorluklar ve düşmanların oluşturduğu krizden halkın desteği ve işbirliğiyle çıkılması gerektiğini belirten Pezeşkiyan, "Sorunu diyalog yoluyla çözmeye çalışıyoruz. Bu konuda Lider (Hamaney) de hükümete bazı yetkiler verdi." ifadelerini kullandı.

Savaşta hiç kimsenin kazançlı çıkmayacağını vurgulayan Pezeşkiyan, düşmanların savaş yoluyla İran'ı teslim alamayacağını savundu.

Pezeşkiyan, "Düşmanların yalanları ve aşırı talepleri karşısında güçlü şekilde duracağız. Bu süreçte halkın dayanıklılığını artırmak, kaygı ve endişelerini gidermek için çaba göstermeliyiz." dedi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mesud Pezeşkiyan
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