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Pezeşkiyan'dan net mesaj: "Mücadeleyi sürdüreceğiz"

ABD ile aylardır savaşan İran'dan net mesaj geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, “Saldırganlar tamamen pişman olana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.

Pezeşkiyan'dan net mesaj: "Mücadeleyi sürdüreceğiz"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın her zaman savaşa karşı olduğunu ve halkının çıkarlarını korumakla birlikte bölgenin güvenliğini sağlamak adına çatışma çıkarmaktan kaçındığını bildirdi.

İran'ın bugüne kadar ülkeye yönelik saldırılara karşı kendisini savunduğunu kaydeden Pezeşkiyan, “Bu direnişi saldırganlar tamamen pişman olana kadar kararlılıkla sürdürecek ve İran milletinin haklarını korumaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İran
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