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Pezeşkiyan duyurdu! İsrail'den suikast girişimi

İsrail ve İran arasındaki gerilim varılan ateşkesle sona erdi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan yaptığı açıklamada İsrail'in kendisine suikast girişiminde bulunduğunu duyurdu.

Pezeşkiyan duyurdu! İsrail'den suikast girişimi

İsrail'in İran'ın nükleer programına yönelik başlattığı saldırılara İran da karşılık vermişti. 12 gün süren savaş varılan ateşkesle sona ermişti.

İSRAİL'DEN SUİKAST GİRİŞİMİ

İran ve İsrail'den karşılıklı açıklamalar gelirken İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'ın programına konuk oldu.

Carlson'ın, İsrail'in kendisine suikast girişiminde bulunup bulunmadığı yönündeki sorusuna Pezeşkiyan, “Evet, denediler. Harekete geçtiler ama başaramadılar” yanıtını verdi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail suikast
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