Pezeşkiyan duyurdu! İsrail'den suikast girişimi

İsrail'in İran'ın nükleer programına yönelik başlattığı saldırılara İran da karşılık vermişti. 12 gün süren savaş varılan ateşkesle sona ermişti.
İran ve İsrail'den karşılıklı açıklamalar gelirken İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'ın programına konuk oldu.
Carlson'ın, İsrail'in kendisine suikast girişiminde bulunup bulunmadığı yönündeki sorusuna Pezeşkiyan, “Evet, denediler. Harekete geçtiler ama başaramadılar” yanıtını verdi.
Kaynak: DHA
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