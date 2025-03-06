Pideler tek tek denetlendi! Zabıta fırın fırın dolaştı

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, fırın denetimlerinin Ramazan ayı boyunca devam edeceğini vurgulayarak, "Ramazan sofrasının olmazsa olmazı pidenin sağlık ve hijyen kurallarına uygun şekilde vatandaşlarımızın iftar ve sahur sofralarına gelmesi için büyük bir titizlikle çalışıyoruz. Başiskele'de vatandaşlarımızın sağlığını her noktada önemsiyoruz. Fırıncı esnafımıza da bu noktada gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ediyor, işlerinde kolaylıklar diliyorum. Tüm hemşehrilerimize sağlıklı, huzurlu ve hayırlı Ramazanlar niyaz ediyorum" dedi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır