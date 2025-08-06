HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Piknik yaparken sular yükseldi, mahsur kalan vatandaş yaralandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde piknik yaptıkları alanda ırmak sularının bir anda yükselmesiyle mahsur kalan bir kişi, AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Piknik yaparken sular yükseldi, mahsur kalan vatandaş yaralandı

Alınan bilgiye göre, Düziçi İlçesin Berke Barajı altında bulunan alana arkadaşlarıyla piknik yapmak için giden Mahmut Pehlivanoğlu, suların düşük seviyede olmasından dolayı, karşı kıyıya geçti. Mahmut Pehlivanoğlu, suların bir anda yükselmesiyle bulundukları noktada mahsur kaldı. Arkadaşların çabası yetersiz kalan ve yüzme bilmeyen Pehlivanoğlu biranda akan suya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu Pehlivanoğlu son görüldüğü noktanın 1 buçuk kilometre ilerisinde yaralı halde bulundu. Arazi şartlarının zor olmasından dolayı yaralı ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden ambulansa taşınarak Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de düğünde bıçaklı kavga: 2’si ağır 3 yaralıKayseri'de düğünde bıçaklı kavga: 2’si ağır 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil ağacı ve direği devirdi, sürücü kaçtıKontrolden çıkan otomobil ağacı ve direği devirdi, sürücü kaçtı

Anahtar Kelimeler:
Osmaniye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe tarihinin en pahalı oyuncusu oluyor! Bonservis bedeli resmen açıklandı

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe tarihinin en pahalı oyuncusu oluyor! Bonservis bedeli resmen açıklandı

Ömer Fatih Sayan’dan tepki: “İddialar yalan! Hayatımın tamamını okuyarak geçirdim”

Ömer Fatih Sayan’dan tepki: “İddialar yalan! Hayatımın tamamını okuyarak geçirdim”

İzmir'de 15 gün sular olmayacak! 6 saatlik kesinti başlıyor

İzmir'de 15 gün sular olmayacak! 6 saatlik kesinti başlıyor

Son dakika: ABD'de askeri üsse saldırı alarmı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika: ABD'de askeri üsse saldırı alarmı! Ölü ve yaralılar var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Tuzla'daki mitingde konuşuyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Tuzla'daki mitingde konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.