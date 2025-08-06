Piknik yaparken sular yükseldi, mahsur kalan vatandaş yaralandı

Alınan bilgiye göre, Düziçi İlçesin Berke Barajı altında bulunan alana arkadaşlarıyla piknik yapmak için giden Mahmut Pehlivanoğlu, suların düşük seviyede olmasından dolayı, karşı kıyıya geçti. Mahmut Pehlivanoğlu, suların bir anda yükselmesiyle bulundukları noktada mahsur kaldı. Arkadaşların çabası yetersiz kalan ve yüzme bilmeyen Pehlivanoğlu biranda akan suya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu Pehlivanoğlu son görüldüğü noktanın 1 buçuk kilometre ilerisinde yaralı halde bulundu. Arazi şartlarının zor olmasından dolayı yaralı ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden ambulansa taşınarak Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır