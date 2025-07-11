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Piknik yapmaya gitti, 5 metre yükseklikten mağaraya düştü

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde piknik yaparken 5 metre yükseklikten mağaraya düşen genç ekiplerce kurtarıldı.Olay, Konarı Kanyonu’nda meydana geldi.

Piknik yapmaya gitti, 5 metre yükseklikten mağaraya düştü

Olay, Konarı Kanyonu’nda meydana geldi. Üniversite öğrencisi Kadir Ö. arkadaşlarıyla piknik yaptığı sırada gezinirken yaklaşık 5 metre yükseklikten dengesini kaybederek mağaraya düştü. Gencin düştüğünü gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Piknik yapmaya gitti, 5 metre yükseklikten mağaraya düştü 1

SEDYEYLE AMBULANSA TAŞINDI

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yaralı olarak kurtarılan genç 1.5 kilometre sedyeyle ambulansa taşındı.
İlk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Karabük mağara
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