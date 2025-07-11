Piknik yapmaya gitti, 5 metre yükseklikten mağaraya düştü

Olay, Konarı Kanyonu’nda meydana geldi. Üniversite öğrencisi Kadir Ö. arkadaşlarıyla piknik yaptığı sırada gezinirken yaklaşık 5 metre yükseklikten dengesini kaybederek mağaraya düştü. Gencin düştüğünü gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yaralı olarak kurtarılan genç 1.5 kilometre sedyeyle ambulansa taşındı.
İlk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
(İHA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum