Piknikten dönen ailenin aracı dereye uçtu: 6 yaralı

Düzce’de Samandere Şelalesi'ne pikniğe giden ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç, dönüş yolunda dereye uçtu. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce merkeze bağlı Beyköy beldesi Samandere köyü yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, ailesiyle birlikte Samandere Şelalesi'ne piknik yapmaya giden Ergin Yavuz idaresindeki 34 YA 0873 plakalı Volkwagen marka hafif ticari araç, Şimşirlik mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetibi kaybetmesi sonucu Uğur Deresi'ne uçarak takla attı.

TAKLA ATARAK DEREYE UÇTU: 6 YARALI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgedeki vatandaşların yardımı ile araç içerisinde bulunan sürücü ile 5 yaralı ambulanslara taşındı. Burada ilk tedavileri yapılan yaralılar, Düzce’deki çeşitli hastanelere sevk edildi.

DEREYE UÇAN ARACIN ÇIKARTILMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kaza sebebiyle yolda trafik kontrollü olarak verilirken, çalışmaların ardından trafik normal seyrine döndü. Kazada dereye uçan aracın çıkartılması için ise çalışma başlatıldı.

(İHA)
