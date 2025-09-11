Pilotların itirafı şoke etti: 'Uçuş sırasında uyuyoruz'

Almanya havacılık sektörde "artan yorgunluk" konusunda alarm veriliyor.

Vereinigung Cockpit sendikası geçtiğimiz haftalarda 900'den fazla pilotla bir anket gerçekleştirdiğini ve bu pilotların %93'ünün son birkaç ay içinde uçuş sırasında uyukladıklarını itiraf ettiklerini açıkladı.

Anketin "temsili olmadığı" konusunda uyarıda bulunan sendika, pilotların %12'sinin her uçuşta uyukladığını, %44'ünün bunu düzenli olarak yaptığını, %33'ünün ara sıra uyukladığını, %3'ünün bir kereye mahsus uyukladığını ve %7'sinin ise ne sıklıkla uyukladığını artık sayamadığını aktardı.

"ENDİŞE VERİCİ BİR GERÇEKLİK"

Sendika, uçuş sırasında uyuklamanın üyeleri için "endişe verici bir gerçeklik" haline geldiğini söyledi.

Pilot, kokpit çalışanı ve stajyer olmak üzere toplam 10 bin kişiyi temsil eden sendikanın başkan yardımcısı Katharina Dieseldorff, "Uyuklamak uzun zamandır Alman kokpitlerinde bir norm haline geldi" dedi.

"Başlangıçta kısa vadeli bir iyileşme önlemi olarak düşünülen şey, yapısal baskıya karşı kalıcı bir cevaba dönüştü. Kısa bir şekerleme kendi başına kritik değildir. Ancak sürekli yorgun bir kokpit ekibi önemli bir risktir."

Personel eksikliğinin ve "artan operasyonel baskının" özellikle yaz aylarında pilotlar için durumu daha da kötüleştirdiği belirtildi.