Pınarhisar’da zabıta ekiplerinden marketlere sıkı denetim

Pınarhisar ilçe merkezindeki marketlerde yapılan denetimlerde fiyat etiketi uygunluğu, raf ve ürün hijyeni, son kullanma tarihleri, gramaj doğruluğu ve genel düzen başlıklarında ayrıntılı kontroller yapıldı.

Ekipler, tespit edilen eksikleri ilgili işletmelere bildirerek gerekli uyarıları yaptı. Vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetlerin titizlikle değerlendirileceği, bu doğrultuda denetim planlamalarının sürdürüleceği belirtildi.

Pınarhisar Belediyesi yetkilileri, halk sağlığı ve tüketici hakkının korunması amacıyla düzenli denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı. Kaynak: İHA