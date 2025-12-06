HABER

Pınarhisar’da zabıta ekiplerinden marketlere sıkı denetim

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde faaliyet gösteren marketlerde Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Pınarhisar ilçe merkezindeki marketlerde yapılan denetimlerde fiyat etiketi uygunluğu, raf ve ürün hijyeni, son kullanma tarihleri, gramaj doğruluğu ve genel düzen başlıklarında ayrıntılı kontroller yapıldı.

Ekipler, tespit edilen eksikleri ilgili işletmelere bildirerek gerekli uyarıları yaptı. Vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetlerin titizlikle değerlendirileceği, bu doğrultuda denetim planlamalarının sürdürüleceği belirtildi.

Pınarhisar Belediyesi yetkilileri, halk sağlığı ve tüketici hakkının korunması amacıyla düzenli denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı. Kaynak: İHA

