Pişkinliğin bu kadarı! Adamın aracına idrarını yaptı tepki gösterince de saldırdı

Gaziosmanpaşa’da bir kişi, park halinde bulunan otomobilin yanına gelerek idrarını yaptı. Daha sonra otomobilin yanından ayrılan kişi, durumu fark eden araç sahibinin tepkisiyle karşılaştı. Saldırgan araç sahibini iterek üzerine yürüdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KİMSEYE ALDIRIŞ BİLE ETMEDİ

Olay, 27 Eylül Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi park halinde bulunan otomobilin yanına gelerek çevredekilere aldırış etmeden idrarını yaptı. Daha sonra bu kişi aracın yanından uzaklaştı.

ARAÇ SAHİBİNİ İTİP ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Durumu fark eden araç sahibi, otomobilin yanından uzaklaşan kişinin yanına geldi. Saldırgan ve yanında bulunan kişi araç sahibine önce tepki gösterdi. Saldırgan daha sonra otomobil sahibini iterek üzerine yürüdü. Olay sırasında araç sahibinin eşi ve çocuğunun da yanında olduğu öğrenildi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Saldırgan ve yanında bulunan arkadaşları daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Araç sahibi polis merkezine giderek saldırgandan şikayetçi olurken, olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. (DHA)

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır