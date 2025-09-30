HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Pişkinliğin bu kadarı! Adamın aracına idrarını yaptı tepki gösterince de saldırdı

İçerik devam ediyor

İstanbul'da yaşanan olay görenleri hayrete düşürdü. Bir kişi etrafındakilere aldırış etmeden park halindeki bir araca idrarını yaptı. Araç sahibi durumu fark edip gelince de önce araç sahibine tepki gösterdi sonra da üzerine yürüdü. Yaşanan skandal anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Gaziosmanpaşa’da bir kişi, park halinde bulunan otomobilin yanına gelerek idrarını yaptı. Daha sonra otomobilin yanından ayrılan kişi, durumu fark eden araç sahibinin tepkisiyle karşılaştı. Saldırgan araç sahibini iterek üzerine yürüdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Pişkinliğin bu kadarı! Adamın aracına idrarını yaptı tepki gösterince de saldırdı 1

KİMSEYE ALDIRIŞ BİLE ETMEDİ

Olay, 27 Eylül Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi park halinde bulunan otomobilin yanına gelerek çevredekilere aldırış etmeden idrarını yaptı. Daha sonra bu kişi aracın yanından uzaklaştı.

Pişkinliğin bu kadarı! Adamın aracına idrarını yaptı tepki gösterince de saldırdı 2

ARAÇ SAHİBİNİ İTİP ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Durumu fark eden araç sahibi, otomobilin yanından uzaklaşan kişinin yanına geldi. Saldırgan ve yanında bulunan kişi araç sahibine önce tepki gösterdi. Saldırgan daha sonra otomobil sahibini iterek üzerine yürüdü. Olay sırasında araç sahibinin eşi ve çocuğunun da yanında olduğu öğrenildi.

Pişkinliğin bu kadarı! Adamın aracına idrarını yaptı tepki gösterince de saldırdı 3

ŞİKAYETÇİ OLDU

Saldırgan ve yanında bulunan arkadaşları daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Araç sahibi polis merkezine giderek saldırgandan şikayetçi olurken, olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. (DHA)

Pişkinliğin bu kadarı! Adamın aracına idrarını yaptı tepki gösterince de saldırdı 4

Pişkinliğin bu kadarı! Adamın aracına idrarını yaptı tepki gösterince de saldırdı 5

Pişkinliğin bu kadarı! Adamın aracına idrarını yaptı tepki gösterince de saldırdı 6Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TIR, otomobile çarptı; 1’i ağır 2 yaralıTIR, otomobile çarptı; 1’i ağır 2 yaralı
16 ilde FETÖ/PDY'ye şafak operasyonu! 35 kişi gözaltında16 ilde FETÖ/PDY'ye şafak operasyonu! 35 kişi gözaltında

Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa idrar araba
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.