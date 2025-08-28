Piyasa değeri 4 trilyon dolar! Nvidia, beklentileri aşan gelire rağmen hayal kırıklığı yarattı

Yapay zeka çipleriyle teknoloji sektörünün en değerli şirketi haline gelen Nvidia, açıkladığı son bilanço ile hem yatırımcıların hem de piyasanın odağında. beklentileri aşan gelir rakamlarına ulaşmasına rağmen geleceğe ilişkin beklentiler soru işaretlerini artırdı.

HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Nefes'te yer alan habere göre, 4 trilyon doları aşan piyasa değeriyle bu alanda dünya lideri olan Nvidia'nın dün açıklanan bilançosu, beklentileri aşan gelire rağmen hayal kırıklığı yarattı.

ABD merkezli çip üreticisi, ikinci çeyrekte 46,6 milyar dolar gelir açıkladı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56'lık, bir önceki çeyreğe göre yüzde 6'lık bir artışa işaret ediyor.

Şirket, 27 Temmuz'da sona eren ikinci çeyrekte, piyasadaki 46,2 milyar dolarlık ortalama gelir beklentisini de aşmış oldu ancak geleceğe ilişkin beklentiler, hayal kırıklığı yarattı.

Yüzde 56'lık gelir artışı, Nvidia için iki yıldan uzun süredir görülen en düşük yüzdelik artış oldu.

BEKLENTİLER RİSK İŞTAHINI SARSTI

Çip üreticisi, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 54 milyar dolar olarak açıkladı. Nvidia'nın veri merkezlerinden sağladığı gelir de yıllık bazda yüzde 56 artışla 41,1 milyar dolara çıksa da beklentilerin altında kaldı.

Analistler, yatırımcıların içinde bulunulan döneme ilişkin gelir beklentisinin 60 milyar dolar civarında olduğunu belirterek, hem içinde bulunulan döneme ilişkin beklentilerdeki farkların hem de veri merkezlerinden sağlanan gelirin beklentileri karşılayamamasının yatırımcıların risk iştahını sarstığını söyledi.

Açıklanan finansal sonuçların ardından Nvidia'nın hisseleri piyasa sonrası işlemlerde yüzde 3,2 değer kaybetti.

"ENDİŞELERİ ARTIRIYOR"

Bloomberg'de bugün yayımlanan "Nvidia, iki yıllık yapay zeka patlamasının ardından büyüme hızının yavaşlayacağını öngörüyor" başlıklı haberde, dikkat çeken ifadeler yer aldı.

"Dünyanın en değerli şirketi Nvidia, yapay zeka harcamalarında iki yıldır görülen şaşırtıcı artışın ardından büyümenin yavaşladığına işaret ederek, cari dönem için ılımlı bir gelir tahmini verdi" denilen haberde, şu değerlendirme yer aldı:

"Bu görünüm, yapay zeka sistemlerine yapılan yatırımların sürdürülebilir olmadığı yönündeki endişeleri artırıyor. Çin'deki zorluklar da Nvidia'nın işlerini olumsuz etkiliyor. Trump yönetimi yakın zamanda bu ülkeye bazı yapay zeka çiplerinin ihracatına getirilen kısıtlamaları hafifletmiş olsa da, bu erteleme henüz gelirlerde bir toparlanmaya yol açmadı."

ABD-ÇİN REKABETİ

Nvidia, yarı iletken teknolojisinin önemli bir sorun haline geldiği büyüyen ABD-Çin rekabetinin olumsuz etkileriyle hâlâ boğuşuyor.

Nisan ayında Trump yönetimi, Çinli müşterilere veri merkezi işlemcisi ihracatına yönelik kısıtlamaları sıkılaştırarak Nvidia'yı fiilen piyasadan dışladı. Washington daha sonra bu kısıtlamayı geri çekerek, ABD'nin gelirin yüzde 15'lik bir kısmı karşılığında bazı sevkiyatlara izin vereceğini söyledi.

Aynı zamanda Pekin, Çin hükümeti tarafından erişilen yapay zeka sistemlerinde ABD teknolojisinin kullanımından uzaklaşılmasını teşvik etti.

Değişen politikalar, Wall Street'in Nvidia'nın pazarda ne kadar gelir elde edebileceğini tahmin etmesini zorlaştırdı. Bazı analistler milyarlarca dolarlık tahminlerde bulunurken, diğerleri şirket durumu netleştirene kadar Çin satışlarını tahmin etmeyi reddetti.

TAHMİNLER ARASINDAKİ FARK AÇILDI

Kazanç raporu açıklanırken Nvidia analistleri, üçüncü çeyrek gelirine ilişkin en yüksek ve en düşük tahminleri arasında yaklaşık 15 milyar dolarlık bir fark olduğunu belirtmişti. Bu fark, şirketin tarihindeki en büyük farklardan biriydi.

Nvidia, ikinci çeyrekte Çin merkezli müşterilerine H20 AI çipi satışı kaydetmediğini açıkladı; bu, bir önceki döneme göre yaklaşık 4 milyar dolarlık bir gelir düşüşü anlamına geliyor.

Nvidia ayrıca, ABD hükümetinin Çin'e yapay zeka çipi satışlarından elde edilen gelirden yüzde 15 pay alma planını henüz yasalaştırmadığını belirtti. Ayrıca, bu politikanın yürürlüğe girmesinin risklerini de kabul etti.

NVIDIA'DAN TRUMP'IN YÜZDE 15'LİK PAY TALEBİNE İTİRAZ

Nvidia, yaptığı başvuruda, "ABD Hükümeti'nin gelirden herhangi bir yüzde talep etmesi bizi davalara maruz bırakabilir, maliyetlerimizi artırabilir, rekabet gücümüzü zedeleyebilir ve bu tür düzenlemelere tabi olmayan rakiplerimize fayda sağlayabilir" dedi.

Nvidia, mevcut çeyrekte Çin'e 2 ila 5 milyar dolar değerinde H20 çipi gönderilebileceğini söyledi. Bu rakam, ABD hükümetinden lisans alınmasına bağlı ve şu ana kadar "birkaç" müşteri bu izni aldı.

Şirketin Finans Direktörü Colette Kress, şirketin, ABD hükümetine, Çin'de satışa sunulacak daha güncel Blackwell çipinin bir versiyonunu onaylaması için baskı yapmaya devam ettiğini belirtti.

Nvidia CEO'su Jensen Huang, "Blackwell'i Çin pazarına getirme fırsatı bizim için gerçek bir olasılık," dedi.

Huang, Nvidia'nın Asya ülkesine daha yetenekli ürünler göndermesine izin verilirse, oradaki 50 milyar dolarlık fırsattan yararlanabileceğini söyledi. Çin'de yapay zeka sistemlerine olan büyük talep, pazarın yılda yüzde 50 oranında büyümesi anlamına geliyor.

NVIDIA'NIN BAŞARI HİKAYESİ

Huang yönetimindeki 32 yıllık çip üreticisi, teknoloji sektörünün en büyük başarı hikayesi haline geldi. Nvidia, tarihinin büyük bir bölümünde Intel gibi daha büyük rakiplerinin gölgesinde kaldı ve bilgisayar oyuncularına grafik işlemcileri satarak mütevazı bir geçim kaynağı elde etti.

Nvidia'nın en büyük atılımı, grafik işleme birimlerini (GPU) yapay zeka yazılımlarını çalıştıracak şekilde uyarladığında gerçekleşti.

Nvidia, 2022 gibi yakın bir tarihte Intel'in çok küçük bir kısmına denk geliyordu ve bir yılda elde ettiği gelir, şu anda bir çeyrekte elde ettiğinden daha azdı. Günümüzde Nvidia, yıllık 200 milyar dolarlık satış hedefine doğru ilerliyor ve bu rakamın 2028 yılına kadar 300 milyar doları aşması bekleniyor. Bu, şirkete çip sektörünün toplam gelirinin yaklaşık üçte birini sağlayacak.

BİRKAÇ ŞİRKETİN HARCAMA PLANLARINA BAĞIMLI

Ancak Nvidia, büyük ölçüde yalnızca birkaç şirketin harcama planlarına bağımlı. Microsoft, Amazon ve diğer dev veri merkezi operatörleri, satışlarının yaklaşık yarısını oluşturuyor.

Huang, gelir kaynaklarını çeşitlendirmek için yeni pazarlara açılıyor ve daha geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Bu, komple bilgisayarlar, ağ ekipmanları, yazılımlar ve hizmetler sunmayı da içeriyor.

BÜYÜMENİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL ARZ SIKINTISI

Ancak şirket başka sorunlarla da karşı karşıya. Nvidia'nın Çin'deki zorluklarının yanı sıra, büyümenin önündeki en büyük engel arz sıkıntısı oldu.

Çoğu çip üreticisi gibi, Nvidia'nın da kendi fabrikası yok ve üretimi çoğunlukla Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.'dan olmak üzere dış kaynaklı üretime dayanıyor. Yeni teknoloji üretimini artırmak, devam eden bir zorluk olmaya devam ediyor.