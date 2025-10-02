Piyasa değeri 4 trilyon doları aşan şirketin CEO'su! Jensen Huang, en çok ihtiyaç duyulacak meslekleri açıkladı

Yapay zekânın hızla gelişmesi, pek çok gencin gelecekte işsiz kalacağı endişesini artırıyor. Üniversite tercihleri, kariyer planları ve meslek seçimleri bu tartışmaların gölgesinde şekillenirken teknoloji dünyasındaki dikkat çeken isimlerden biri olan ABD'li çip şirketi NVIDIA CEO’su Jensen Huang, bu anlamda ilginç bir yorumla gündeme geldi.

NVIDIA CEO’SU, YENİ DÖNEMDE İŞ DÜNYASINDA EN ÇOK İHTİYAÇ DUYULACAK MESLEKLERİ AÇIKLADI

Webtekno'da yer alan habere göre, NVIDIA CEO’su Jensen Huang, yapay zekânın gençlerin iş bulma şansını azalttığı söylemlerine karşı ilginç bir uyarıda bulundu. Huang’a göre veri merkezlerindeki hızlı büyüme, gençler için sayısız iş fırsatının habercisi ancak bu iş kolları pek de tahmin ettiğiniz şeyler değil.

“Elektrikçi, tesisatçı, marangoz… Tüm bu fabrikaları kurmak için yüz binlercesine ihtiyacımız olacak.” diyen Huang, yetenekli zanaatkârların her ekonomide büyük bir patlama yaşayacağını söylüyor.

KAS GÜCÜ VE UZMANLIK GEREKTİREN MESLEKLERDE CİDDİ İHTİYAÇ VAR

Huang’ın elektrikçi ve tesisatçı çağrısı, fizik temelli teknoloji alanlarının yazılım yerine daha büyük fırsatlar sunacağı görüşünü de destekliyor. Huang'a göre şu anda kendisi 20 yaşında olsaydı fizik ve mühendislik alanlarına yöneleceğini söylüyor. Diğer CEO’lar da benzer endişeleri dile getiriyor.

BlackRock CEO’su Larry Fink, gençlerin ve göçmen işçilerin eksikliğinin veri merkezi inşaatında büyük bir darboğaz yaratacağını belirtiyor. Ford CEO’su Jim Farley ise ABD’de fabrika ve inşaat işçileri açığının ciddi bir sorun olduğunu vurguluyor.

Gençler ise şimdiden fırsatları yakalamaya başladı. Kuzey Carolina’dan 23 yaşındaki Jacob Palmer, üniversiteyi tercih etmeyip çıraklık programına katıldı. Elektrikçi olarak kendi işini kuran Palmer, kısa sürede ciddi kazanç elde ettiğini söylüyor. Elbette şartlar ve fırsatlar eşit değil ama yapay zekânın işimizi alacağından korkmak yerine, yeni iş kollarını ve fırsatlarını yakalamak ve takip etmek oldukça önemli.