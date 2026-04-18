HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Pizok yolu 13 gündür kapalı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun yağışların ardından Pizok Konutları’na ulaşımı sağlayan yolda meydana gelen toprak kayması nedeniyle ulaşım 13 gündür tek şeritten sağlanıyor.

Yüksekova ilçesinde devam eden şiddetli yağışlar, Pizok Konutları yolunda toprak kaymasına neden oldu. 13 gün önce dağdan kopan toprak ve çamur yığınlarının yola inmesiyle, İpekyolu istikametine giden şerit tamamen trafiğe kapandı. Toprak kaymasının yaşandığı ilk gün bölgeye gelen ekiplerin çalışmasının ardından, son 12 gündür herhangi bir çalışma yapılmadığı belirtildi. İlçede yağışların devam etmesiyle beraber aynı noktada toprak hareketliliği sürerken, yolun kapalı olması ulaşımda aksamalara neden oluyor. Yoldaki çamur deryası nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, mahalle sakinleri kazalara karşı acil çözüm bekliyor.

Geliş ve gidişlerin tek şeritten sağlandığı yolda sürücüler zor anlar yaşıyor. Bölge sakinleri, tek şeritli trafiğin özellikle yağışlı havalarda büyük risk taşıdığını ifade ederek, "Toprak kayması nedeniyle yolun yarısı çamurla kaplı. 13 gündür tek şeridi kullanıyoruz ve bu durum kazalara davetiye çıkarıyor. Bir facia yaşanmadan yolun tamamen temizlenmesini ve trafiğin normale dönmesini istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Hakkari Yüksekova
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.