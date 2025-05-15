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PKK'nın feshi sonrası ilk ankette dikkat çeken tablo! Birinci parti değişti: Fark görenleri şaşırttı

Hareketli geçen siyaset gündemi son ankette de değişikliklere neden oldu. 2024 yerel seçimlerinde CHP birinci parti çıkmıştı. ASAL Araştırma'nın son anketinde ise birinci parti AK Parti çıktı. Fark ise neredeyse yok kadar az. Peki DEM Parti'nin MHP'nin son oy oranları ne oldu? İşte detaylar...

PKK'nın feshi sonrası ilk ankette dikkat çeken tablo! Birinci parti değişti: Fark görenleri şaşırttı
Ufuk Dağ

Türkiye, pazartesi günüyle beraber hem siyasi olarak hem gündem olarak hareketli günlere girdi. Terör örgütü PKK kendini feshettiğini açıkladı. Yeni süreç her detayıyla merak edilirken partilerin oy oranları da akıllarda soru işareti olarak kaldı. ASAL Araştırma son çalışmasını yayınladı. 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusu karşısında ilk parti bu kez AK Parti oldu.

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FESİH SONRASI İLK ANKET

2024 seçimlerinden zaferle ayrılan CHP bir süredir anketlerde önde görünüyordu. Son yayınlanan ankette tablo değişti. 12 Mayıs'ta PKK'nın kendini feshetmesinin ardından ilk anket çalışması yapıldı. ASAL Araştırma 10-14 Mayıs arasında 81 ilde 2 bin kişinin katıldığı anketin sonuçlarını paylaştı. AK Parti bu kez ilk parti olurken ikinci sıradaki CHP'yle arasındaki farkın çok az olması dikkat çekti. DEM Parti üçüncü sırada yer alırken MHP dördüncü parti oldu.

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Asal Araştırma'nın yayınladığı anketteki sonuçlar şu şekilde;

AK Parti:%33.5
CHP:%32.4
DEM Parti:%9.1
MHP:%8.6
İYİ Parti:%4.2
Zafer Partisi:%3.8
Yeniden Refah Partisi:%3.1
Türkiye İşçi Partisi:%1.4
Anahtar Parti:%1.0
Diğer:%2.9

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Anahtar Kelimeler:
pkk CHP anket
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