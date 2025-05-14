PKK’nın silah bırakıp bırakmadığı nasıl kabul edilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan bu raporu bekliyor

Terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesi ve silah bırakma kararı aldığı süreç sonrasında şimdi yeni aşamada neler yaşanacağına ilişkin soru işaretleri gündeme geldi. PKK'nın sahada bu kararlara uygun davranıp davranmadığı en önemli kriter olarak masada duruyor. Bu süreci MİT takip edecek ve PKK'nın silah bıraktığının kabulü, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacağı rapor sonucunda olacak.

ERDOĞAN ‘MİT SÜRECİ TAKİP EDECEK’ DEMİŞTİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "MİT ve diğer birimlerimiz herhangi bir yol kazasının yaşanmaması için süreci takip edecek" ifadesini kullanmıştı.

HAZİRAN AYININ SONUNA KADAR SÜREÇ TAMAMLANABİLİR

MİT, PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının ardından süreci yakından izleyecek ve kararın uygulamaya konulması ile ilgili adımları denetleyecek. Bunun haziran ayının sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Ayrıca Türkiye, Irak ve Suriye'de PKK'nın silahlarını bırakacağı merkezler belirlendi.

SİLAHLARIN TESLİMİ NASIL OLACAK?

Haziran ayında Türkiye içinde, Irak'ta ve Suriye'de bunun için bir mekanizma oluşturulacak. Silahların teslimi için Süleymaniye ve Erbil'de iki ayrı komisyon kurulacak. Bu komisyonlarda Irak Merkezî Hükûmeti, Kuzey Irak Yönetimi ve MİT'ten görevliler ortak görev yapacak. Silah bırakma süreci MİT tarafından 7/24 takip edilecek.

PKK’NIN SİLAH BIRAKTIĞI NASIL KABUL EDİLECEK? KRİTİK MİT RAPORU

Milliyet'in haberine göre; silah bırakma işlemi her ülkede o ülke ile birlikte oluşturulan mekanizma sayesinde kontrol edilecek; PKK'nın bağlantılı yapılanmalarının bulunduğu Irak ve Suriye'de MİT, söz konusu devletlerle ortaklaşa çalışarak silah bırakmayı denetleyecek. Türkiye'de ise kontrol sadece MİT'in elinde olacak. Devletin PKK'nın silah bıraktığını kabul etmesi MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacağı rapor sonucunda olacak.