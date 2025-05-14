HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

PKK’nın silah bırakıp bırakmadığı nasıl kabul edilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan bu raporu bekliyor

‘Terörsüz Türkiye’ hedefiyle başlayan süreç PKK'nın kendini feshetmesi ve silah bırakma kararı alması ile birlikte tüm dünyada da bir anda ses getirdi. Ancak terör örgütü PKK’nın duyurdukları bu karara nasıl uyacağına ilişkin soru işaretleri ise devam ediyor. PKK’nın sürece uygun davranarak silah bıraktığının kabulü için MİT’in devreye girdiği öğrenildi. Sürecin sonunda MİT Başkanı İbrahim Kalın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a rapor sunacak. İşte detaylar…

PKK’nın silah bırakıp bırakmadığı nasıl kabul edilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan bu raporu bekliyor
Taner Şahin

Terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesi ve silah bırakma kararı aldığı süreç sonrasında şimdi yeni aşamada neler yaşanacağına ilişkin soru işaretleri gündeme geldi. PKK'nın sahada bu kararlara uygun davranıp davranmadığı en önemli kriter olarak masada duruyor. Bu süreci MİT takip edecek ve PKK'nın silah bıraktığının kabulü, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacağı rapor sonucunda olacak.

ERDOĞAN ‘MİT SÜRECİ TAKİP EDECEK’ DEMİŞTİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "MİT ve diğer birimlerimiz herhangi bir yol kazasının yaşanmaması için süreci takip edecek" ifadesini kullanmıştı.

HAZİRAN AYININ SONUNA KADAR SÜREÇ TAMAMLANABİLİR

MİT, PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının ardından süreci yakından izleyecek ve kararın uygulamaya konulması ile ilgili adımları denetleyecek. Bunun haziran ayının sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Ayrıca Türkiye, Irak ve Suriye'de PKK'nın silahlarını bırakacağı merkezler belirlendi.

3

SİLAHLARIN TESLİMİ NASIL OLACAK?

Haziran ayında Türkiye içinde, Irak'ta ve Suriye'de bunun için bir mekanizma oluşturulacak. Silahların teslimi için Süleymaniye ve Erbil'de iki ayrı komisyon kurulacak. Bu komisyonlarda Irak Merkezî Hükûmeti, Kuzey Irak Yönetimi ve MİT'ten görevliler ortak görev yapacak. Silah bırakma süreci MİT tarafından 7/24 takip edilecek.

1

PKK’NIN SİLAH BIRAKTIĞI NASIL KABUL EDİLECEK? KRİTİK MİT RAPORU

Milliyet'in haberine göre; silah bırakma işlemi her ülkede o ülke ile birlikte oluşturulan mekanizma sayesinde kontrol edilecek; PKK'nın bağlantılı yapılanmalarının bulunduğu Irak ve Suriye'de MİT, söz konusu devletlerle ortaklaşa çalışarak silah bırakmayı denetleyecek. Türkiye'de ise kontrol sadece MİT'in elinde olacak. Devletin PKK'nın silah bıraktığını kabul etmesi MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacağı rapor sonucunda olacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özel kurs merkezine dalıp öğrenciyi darp etti! Özel kurs merkezine dalıp öğrenciyi darp etti!
Annenin, çocuğuna yaptıkları 'pes' dedirttiAnnenin, çocuğuna yaptıkları 'pes' dedirtti

Anahtar Kelimeler:
pkk Recep Tayyip Erdoğan İbrahim Kalın MİT haberler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
6 büyüklüğündeki sarsıntının ardından 'En korkutucusu' diyerek duyurdu! 'Burada büyük deprem olursa şaşırmam' Deprem uzmanı 6 ilin ismini verdi

6 büyüklüğündeki sarsıntının ardından 'En korkutucusu' diyerek duyurdu! 'Burada büyük deprem olursa şaşırmam' Deprem uzmanı 6 ilin ismini verdi

Sucuk alırken 2 kere düşündürtecek liste! Bakanlık marka marka ifşa etti

Sucuk alırken 2 kere düşündürtecek liste! Bakanlık marka marka ifşa etti

Annenin, çocuğuna yaptıkları 'pes' dedirtti

Annenin, çocuğuna yaptıkları 'pes' dedirtti

Karayılan'ın yanında oturuyordu! 13 şehidimizin ölüm emrini vermiş...

Karayılan'ın yanında oturuyordu! 13 şehidimizin ölüm emrini vermiş...

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden seçilir mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden seçilir mi?

Baba ile oğlu arasında silahlı çatışma! Biri hayatını kaybetti diğeri gözaltına alındı

Baba ile oğlu arasında silahlı çatışma! Biri hayatını kaybetti diğeri gözaltına alındı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.