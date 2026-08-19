HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Plajda tesettürlü kadınları videoya alıp hakaret etti! Soruşturma başlatıldı

İçerik devam ediyor

Antalya'da çekilip sosyal medyada paylaşılan bir video tepki çekti. 2 kişi plajda bulunan tesettürlüleri kayda alarak hakaret etti. Gelen tepkilerin ardından Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek’te, halk plajında tesettürlü kadınları izinsiz görüntüleyip hakaret içerikli ifadeler kullandığı öne sürülen kişilerin sanal medya paylaşımı tepki çekti. Görüntülerin yayılmasının ardından Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Plajda tesettürlü kadınları videoya alıp hakaret etti! Soruşturma başlatıldı 1

TESETTÜRLÜ KADINLARA HAKARET

Belek’teki halk plajında 2 kişi, vatandaşları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, özellikle tesettürlü kadınların hedef alındığı ve giyim tercihleri üzerinden hakaret içerikli ifadeler kullanıldığı görüldü. Görüntülerin sanal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan gelişmelerin ardından Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, görüntülerde kullanılan ifadeler nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesinde düzenlenen ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçu kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

Plajda tesettürlü kadınları videoya alıp hakaret etti! Soruşturma başlatıldı 2

YURT DIŞINDA PAYLAŞMIŞLAR

Polis ekipleri, görüntüleri çeken ve sanal medya hesabından paylaşan kişilerin kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemede, görüntüleri paylaşan sanal medya hesabının Mustafa B. adına olduğu, paylaşımı yapan kişinin ise Emre B. olduğu tespit edildi.

Paylaşımı 14 Ağustos’ta çıktıkları yurt dışından yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tüm dünyayı endişe kapladı: "Avrupa'yı vuracak! Bulgaristan bile masada"Tüm dünyayı endişe kapladı: "Avrupa'yı vuracak! Bulgaristan bile masada"
Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklamaAdıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
antalya plaj Belek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı tahliye oldu

Rasim Ozan Kütahyalı tahliye oldu

Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak!

Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak!

Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı!

Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı!

Babasının attığı mesajı paylaştı! Sert uyarı dikkat çekti

Babasının attığı mesajı paylaştı! Sert uyarı dikkat çekti

Bitcoin’de tehlikeli hareketlilik: 575 gün sonra zirvede

Bitcoin’de tehlikeli hareketlilik: 575 gün sonra zirvede

SPK'nın fon rehberi çalışmaları tamamlandı! Haftaya duyurulacak

SPK'nın fon rehberi çalışmaları tamamlandı! Haftaya duyurulacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.