Plajda tesettürlü kadınları videoya alıp hakaret etti! Soruşturma başlatıldı

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek’te, halk plajında tesettürlü kadınları izinsiz görüntüleyip hakaret içerikli ifadeler kullandığı öne sürülen kişilerin sanal medya paylaşımı tepki çekti. Görüntülerin yayılmasının ardından Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

TESETTÜRLÜ KADINLARA HAKARET

Belek’teki halk plajında 2 kişi, vatandaşları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, özellikle tesettürlü kadınların hedef alındığı ve giyim tercihleri üzerinden hakaret içerikli ifadeler kullanıldığı görüldü. Görüntülerin sanal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan gelişmelerin ardından Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, görüntülerde kullanılan ifadeler nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesinde düzenlenen ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçu kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

YURT DIŞINDA PAYLAŞMIŞLAR

Polis ekipleri, görüntüleri çeken ve sanal medya hesabından paylaşan kişilerin kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemede, görüntüleri paylaşan sanal medya hesabının Mustafa B. adına olduğu, paylaşımı yapan kişinin ise Emre B. olduğu tespit edildi.

Paylaşımı 14 Ağustos’ta çıktıkları yurt dışından yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır